Sénégal: Gestion du gaz naturel, prix de l'électricité et F CFA - Mamadou Lamine Diallo denigre le «Macky»

Mamadou Lamine Diallo, le député du mouvement Tekki et de l'opposition, ne lâche pas le «Macky», dans ses récriminations contre la mal gouvernance du pays. Aussi dans sa Questekki de la semaine, il n'a pas manqué de fustiger encore la gestion du président Macky sall, relativement aux questions touchant au gaz naturel, à l'électricité et autre F CFA.

Le député et leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a encore démonté Macky Sall et son régime dans son habituelle Questekki publiée mardi. L'économiste et homme politique s'est ainsi dit convaincu que sur la question de l'électricité, « le Régime de Macky Sall s'est piégé à son propre jeu de wax waxett».

Et d'asséner : « Il avait promis de baisser la facture de l'électricité et même d'exporter de l'électricité dans la sous-région. Au finish, c'est la hausse de la facture des goorgoorlu.

Pour ma part, j'avais alerté depuis. En effet, j'ai demandé à l'actuel ministre en charge du pétrole, à l'époque patron de la Senelec et grand communicateur sur ses résultats exceptionnels de meilleur manager du Sénégal de tous les temps, de me prouver qu'il a obtenu des gains de productivité ».

Suffisant pour faire savoir qu'en vérité, « il avait seulement bénéficié de la baisse des prix des produits pétroliers. Les faits m'ont donné raison ».

Le député de l'opposition finira sur ce sujet en notant : « A vrai dire, le Sénégal, plus que jamais, a besoin de la gouvernance démocratique du gaz naturel pour d'une part, produire de l'électricité à prix compétitif et engager l'industrialisation... ».

Ne s'en limitant pas là, le parlementaire Mamadou Lamine Diallo dira dans sa Questekki : « ... la macroéconomie ne ment pas.

Le régime doit être transparent sur ses statistiques de production agricole, arachide, riz notamment ,sur l'ampleur de la dette y compris les offres spontanées et autres lettres de confort ».

Et non sans manquer de déclamer qu' « il est temps d'en finir avec les rentes annuelles de l'engrais et des semences et autres produits distribués aux copains du régime de Macky Sall, une affaire de 50 milliards par an ».

Quid de la polémique autour du changement du F Cfa par l'Eco ? là aussi, Mamadou Lamine Diallo ne ménage non plus le régime en place. Aussi a-t-il signifié que « Le Régime de Macky Sall est dans ses petits souliers.

Il a soutenu jusqu'au bout que le franc CFA n'avait que des avantages, bas niveau d'inflation et possibilité garantie par la France de ne jamais manquer de devises fortes.

Or, le bas niveau d'inflation ne peut pas être un objectif unique de la politique monétaire pour un pays où plus de 90% de la population vit dans l'extrême pauvreté et la précarité, sauf à démontrer qu'un pauvre du Sénégal vit mieux qu'un pauvre du Nigéria ou du Ghana ».

Sufffisant pour relever que « La jeunesse a bien compris cela. Agacé par un sentiment anti-français grandissant dans l'Afrique de l'Ouest, Macron a décidé d'accélérer des réformes étudiées depuis quelques années.

Alassane Ouattara, aussi, voudrait briguer un troisième mandat et sait que la jeunesse ivoirienne est sensible à l'indépendance monétaire.

Ainsi, pour des raisons politiciennes, le franc CFA sera remplacé par l'Eco ». et de conclure sans ambages : « Tant mieux, si on évite la balkanisation monétaire et si on engage une politique monétaire plus active ».