Cameroun: Recensement - Près de 210 000 entreprises au compteur

Les résultats du 2e recensement général des entreprises présentés récemment au cours d'un atelier de restitution organisé par l'Institut national de la Statistique.

Le Cameroun compte au total 209 482 entreprises et établissements. Tel est le résultat du deuxième recensement général des entreprises au Cameroun, publié récemment lors d'un atelier à Yaoundé. Présidant la cérémonie, le directeur général de l'Institut national de la Statistique (INS), Joseph Tedou a souligné que l'opération qui est d'envergure nationale, visait à permettre à l'Etat d'avoir une vision assez claire de la structure de l'économie et des statistiques agrégées plus fiables.

Le deuxième recensement général des entreprises a été réalisé en 2016 grâce à un cofinancement de l'Etat et de l'Union européenne, estimé à 767 millions de F, après un premier réalisé en 2009. D'après Ferdinand Fandio Tchabo, coordonnateur technique dudit recensement, celui-ci donne une photographie actualisée du tissu productif et une base complète pour la collecte et le traitement des données d'entreprises au Cameroun.

De cet exposé, l'on retiendra que par rapport à 2009 où l'on a dénombré 93 969 entreprises, il y a eu une forte dynamique de création des entreprises depuis 2016. Une embellie liée, d'après Ferdinand Fandio Tchabo, à l'effet d'amélioration des politiques en matière de création d'entreprise comme le Centre de formalité de création des entreprises grâce auquel 60 000 entreprises ont vu le jour entre 2010 et 2016. La plupart des entreprises cartographiées se situent à 79,2% dans la catégorie Très petite entreprise 19,3% d'entre elles se classent dans la catégorie Petite entreprise, 1,3% dans la Moyenne entreprise et 0,2% dans les Grandes entreprises. Le secteur tertiaire demeure le plus important avec 84,4% d'entreprises suivi du secondaire avec 15,4% et du primaire 0,2%.

« Le secteur primaire, dominé par l'agropastoral, reste marginal en termes d'entreprises structurées. Pour ce qui est du secondaire, l'on enregistre une prolifération des petites unités informelles qui traduisent de l'augmentation des entreprises de fabrication, comme les fabriques de parpaing », a relevé Ferdinand Fandio Tchabo. Les villes de Douala et Yaoundé se taillent la part du lion avec 57% sur le nombre total d'entreprises recensées.