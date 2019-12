Cameroun: Noël 2019 - Chantal Biya visite les enfants malades

26 déc. 2019 13:07

La première dame était à leur chevet le 24 décembre, au Centre mère et enfant de la fondation qui porte son nom.

Eclatante de beauté et de fraîcheur dans une maxi robe rouge, une étole rose bonbon autour des épaules, sourire aux lèvres, l'épouse du président de la République a encore sacrifié à la tradition cette année. La veille de Noël, elle est allée communier avec les enfants ayant des soucis de santé en cette période des fêtes, et internés au Centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya. C'est dans le cadre de la cérémonie de l'arbre de Noël. Ils sont cette année, 270 enfants à garder le lit, répartis entre les urgences, les couveuses, les radiantes et les salles d'hospitalisation des services spécialisés : hôpital de jour, hémato- oncologie, cardiologie, nutrition, néonatologie, néphrologie, neurologie, gastroentérologie, réanimation, soins intensifs. Grâce à Mme Chantal Biya, ils ont oublié, le temps d'une journée, leur séjour rythmé par les douleurs, les prélèvements à effectuer et les traitements à subir.

C'est à 13h30 que la première dame est arrivée. Ayant fait convoyer depuis des jours les cadeaux à offrir à ses petits protégés, l'épouse du chef de l'Etat a engagé immédiatement leur distribution, après l'accueil protocolaire. 500 enfants démunis, issus de 10 établissements publics de la ville et invités par ses soins, sont les premiers à recevoir leurs précieux colis. Curieux et impatients, ils entament le déballage sous le regard amusé de leur bienfaitrice. Les larges sourires qui égaient immédiatement les visages enfantins et les étoiles qui animent leurs yeux espiègles font la satisfaction de Mme Chantal Biya. Une photo de famille avec les petits écoliers, puis commence un périple à travers les différentes unités de l'hôpital.

De pavillon en pavillon, du Centre mère et enfant au Children First Center dédié aux enfants vulnérables ou orphelins, son sourire redonne courage et espoir à ceux qui sont là, en proie à divers maux. La première dame se renseigne, écoute attentivement, console, réconforte, demande des nouvelles de tel enfant, le point de telle autre situation. Rien ne semble lui échapper, notamment les cas sociaux dont deux fratries de quadruplés, des triplés et des paires de jumeaux. C'est des moments pleins de tendresse qu'aucun petit pensionnaire, ni mère n'oubliera. Ils sont là pour différentes maladies : diarrhées aiguës, accès palustre, infections respiratoires... . A la vue de Mme Chantal Biya, même les plus mal en point essaient de se mettre sur leur séant, un effort que la visiteuse leur déconseille aimablement.

Au bout de quatre heures de cette tournée, Mme Chantal Biya ressort rassérénée de la formation hospitalière. Après la photo de famille, les remerciements au personnel médical et aux populations venues nombreuses, la cérémonie s'achève dans une explosion de sons et de couleurs