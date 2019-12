Angola: Lancement de nouveaux cours de formation des enseignants

Luanda — Onze nouveaux cours de formation des enseignants pour l'enseignement technico-professionnel de niveau de graduat ont été approuvés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'innovation (Mescti).

Les cours dureront trois ans (2020-2021-2022), à Luanda, à la Faculté d'ingénierie de l'Université Agostinho Neto, avec huit, et à la Faculté des sciences agraires de l'Université José Eduardo dos Santos, avec trois cours.

Les nouveaux cours sont développés avec le soutien du projet RETFOP - Revitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec un financement de l'Union européenne et le soutien du Conseil de coordination des instituts polytechniques portugais.

Les 475 étudiants inscrits aux cours de formation des enseignants auront droit à une bourse de valeur à fixer dans les règlements respectifs.

Selon Mescti, pourront s'inscrire dans les cours de formation des enseignants jusqu'à la limite des places vacante les candidats de moins de 30 ans qui ont terminé l'enseignement secondaire dans les domaines visés pour chaque cours, ayant obtenu une note positive dans les épreuves d'accès réalisées par les respectives universités.

Ces candidats devront signer un contrat de formation avec le compromis de prêter service comme enseignant, dans les écoles moyennes techniques, dans quelconque points du pays, pour une période à déterminer dans le contrat respectif.

Les enseignants seront formés en construction civile (105 places), machines et moteurs (70), mécanique du froid et climatisation (35), travail des métaux (35), électromécanique et maintenance (35), électrotechnique et énergie (35), Électronique et automatisation (35), Électronique et télécommunications (35), Enseignement de Production et agro-élevage (30), Industrie agroalimentaire (30) et Gestion agricole (30).