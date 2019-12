Ile Maurice: Période festive - 3 500 policiers déployés de 9 heures à 23 h 30

La police est sur le qui-vive depuis fin novembre et elle le sera jusqu'au 4 janvier. Toutes ses unités sont sollicitées pendant cette période de fêtes. Objectif : décourager les malfaiteurs à commettre des délits et assurer l'ordre et la paix. La cellule de communication de la police indique que 3 500 policiers ont été mobilisés en rotation dans les lieux stratégiques de l'île. «Nous sommes dans une phase cruciale de la période de fêtes de fin d'année. Il y a une ruée vers les centres commerciaux et les guichets automatiques. Des policiers sont placés dans ces lieux de 9 h à 23h 30», explique l'inspecteur Shiva Coothen.

Par ailleurs, l'inspecteur conseille la prudence et beaucoup de vigilance en cette période à haut risque. «Nous demandons au public d'éviter de faire des retraits d'argent dans des endroits isolés à des heures tardives. Il leur est également conseillé de ne pas disposer les achats de façon visible dans leur voiture. Gardez-les de façon discrète ou dans le coffre. Les malfaiteurs n'hésitent pas à passer à l'acte à la moindre occasion. Ne leur laissez aucune aubaine. Évitez de marcher avec d'argent liquide. Ne sortez pas seul et faites vos achats en groupe, si possible. Lorsque vous sortez, veillez à bien fermer et verrouiller votre maison et activez votre alarme antivols, si vous en possédez un.»

D'autre part, des patrouilles sont effectuées dans les zones résidentielles considérées à risque. Des barrages routiers sont prévus pour mener des vérifications de routine auprès des automobilistes. Une présence accrue d'agents dans des régions connues de la «night life» est également de mise. Le but principal est de sensibiliser les automobilistes à ne pas prendre le volant en état d'ébriété. Un officier de la Traffic Branch souligne qu'il est de la responsabilité de tout un chacun d'empêcher quelqu'un sous l'influence de l'alcool de conduire. «Je lance un appel aux chefs d'entreprises, collègues de bureau ou membres de la famille. Si vous voyez quelqu'un qui s'apprête à prendre le volant sous l'influence de l'alcool, ne le laissez pas faire. L'alcool au volant est le facteur principal qui contribue à causer des accidents graves et mortels.»

La police de l'environnement sera également intransigeante envers les pollueurs sonores ; la National Coast Guard sera très présente sur le littoral et les autres unités spécialisées seront également à l'œuvre sur le terrain.