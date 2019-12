Afrique: Nouveaux Horizons d'Afrique - Soixante-quinze encadreurs pédagogiques formés à son maniement

L'Institut national de recherche et d'action pédagogique (Inrap) a organisé le 22 décembre dernier à Brazzaville, une formation sur le maniement des Nouveaux Horizons d'Afrique au profit des inspecteurs et conseillers pédagogiques. L'atelier qui a duré trois jours a permis aux cadres pédagogiques de s'approprier les techniques d'enseignement, des thèmes disponibles dans les nouveaux manuels.

Pour le directeur général de l'Inrap, Augustin Nombo, en 20 ans, la recherche et les actions pédagogiques, réalisées à l'Inrap comme dans l'ensemble du monde enseignant francophone, ont permis d'élaborer de nouvelles activités, faciles à mettre en œuvre, pour cibler et fixer le vocabulaire utile et faciliter l'apprentissage de la lecture. Les Nouveaux Horizons d'Afrique tiennent compte de tout cela.

Augustin Nombo, a invité les pédagogues formés à transmettre à leur tour le savoir acquis aux enseignants qui pratiquent cette activité en classe avec les apprenants. « Le manuel scolaire est multifonctionnel, il a essentiellement une fonction pédagogique, didactique et culturelle. Alors, il faut que l'enseignant ait la maîtrise, le savoir-faire, un bon usage dans l'exercice de son métier », a-t-il indiqué.Saluant l'initiative de l'institut, Gisèle Diamesso, participante à l'atelier et inspectrice à l'école primaire, a signifié que la formation devrait rayer certaines difficultés éprouvées par les enseignants dans l'utilisation des nouveaux manuels mis sur le terrain courant les années 2018 et 2019.

« Les livres étaient déjà sur le terrain mais les enseignants accusaient quelques difficultés pour les utiliser. Il y a eu d'abord une première phase de formation des inspecteurs puis la deuxième qui a regroupé tous les inspecteurs et certains conseillers pédagogiques, pour apprendre comment utiliser ces nouveaux manuels. A leur tour, ils iront former les enseignants. C'est une nouvelle version qui n'a pas une grande différence avec les anciens ouvrages, bien qu'ils ont inséré de nouveaux thèmes qui tiennent compte de la réalité actuelle, du développement socioculturel et des progrès scientifiques et techniques », a-t-elle déclaré.

Maurice Baloussouka, formateur et rédacteur des Nouveaux Horizons d'Afrique à l'Inrap, a dit que depuis 2018, l'institut s'est engagé dans la rédaction des nouveaux horizons d'Afrique CEP. A la fin de la rédaction, il fallait que les formateurs puissent être formés parce qu'il y a eu des nouvelles rubriques qui ont été insérées. « Nous pensons qu'à la fin de cette formation ils auront les compétences possibles pour aller démultiplier dans les établissements scolaires avec les enseignants », a-t-il dit.Rappelons que l'atelier de formation des encadreurs pédagogiques de Brazzaville sur le maniement des Nouveaux Horizons d'Afrique vient en appui de la première phase organisée en 2018 de manière décentralisée.