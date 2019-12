Sénégal: Saint-louis-formation pédagogique dans les districts de la langue de barbarie et de Gandiol - Une trentaine d'enseignants des classes de cm1 et cm2 formes sur diverses thématiques

Ils sont environ 30 enseignants des districts de la Langue de barbarie et du Gandiolé à avoir bénéficié d'une formation pédagogique axée sur plusieurs thématiques. Une formation de trois jours offerte par le Groupe BP dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise et en collaboration avec le Recherche-Action pour le Développement Intégré (RADI).

Les maîtres des classes de CM1 et CM2, les enseignants adjoints et les Directeurs d'écoles ont été les principales cibles de cette formation qui a duré trois jours au profit des districts de la Langue de barbarie et de Gandiol. Elle a regroupé une trentaine d'enseignants, tous formés sur diverses thématiques. Il s'agit entre autres de l'aspect pédagogique; de revisiter les cahiers de charge des adjoints; de leçons telles que l'Initiation Scientifique et Technologique (IST); la production d'écrits; et d'autres modules notamment sur l'eau, l'hygiène, le réchauffement climatique et surtout sur l'Etat civil qui constitue aujourd'hui un réel problème, pour reprendre les propos de Abdoulaye Diop, Directeur de l'école Tassinère de Saint-Louis Département.

"Nous ressortons requinqués de cette formation parce que l'ensemble des modules qui ont été revisités sont d'une importance capitale. Également, il y a un changement qu'on est obligé aujourd'hui de faire dans la pratique, mais aussi de pouvoir encore faire participer le milieu dans le travail et dans l'environnement scolaire", a-t-il dit tout en invoquant la nécessité d'avoir le maximum de Conseils de Gestion des Écoles (CGE) pour une meilleure prise en charge des questions scolaires.

Ce séminaire de formation fait suite à une première activité et lors de laquelle le Groupe BP et ses collaborateurs avaient offert des fournitures scolaires et du matériel de nettoiement aux différentes écoles et daaras de la Langue de barbarie et de Gandiol. Un don qui s'inscrit toujours dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise.