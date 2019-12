Sénégal: Habib Diallo, un début de saison digne d'un grand maître

Dakar — L'attaquant sénégalais Habib Diallo, auteur de 10 buts à l'issue de la manche aller de la nouvelle saison de la Ligue 1 française, est la belle trouvaille du FC Metz dont il a désormais la confiance des dirigeants. D'éternel espoir, l'attaquant natif de Thiès est devenu un footballeur qui compte aux yeux de ses dirigeants qui ont décidé de lui faire confiance pour le retour du FC Metz au sein de l'élite du football français.

Habib Diallo, plusieurs fois prêté pour qu'il s'aguerrisse, a largement mérité cette confiance. Il en a donné une belle illustration, lors de sa prestation comptant pour la 19-ème journée de Ligue 1 contre Dijon, autre candidat au maintien.Après avoir ouvert le score, le buteur sénégalais a délivré la passe décisive permettant à son équipe d'égaliser et de sortir de la zone des relégables.Ce but lui permet d'atteindre la barre symbolique des 10 buts, ce qui fait de lui le 4-ème meilleur buteur de la Ligue 1 française.

Le FC Metz, classé à la 17-ème place, est allé à la trêve hivernale l'esprit un peu plus léger concernant le classement mais la calculette à la main, s'agissant de son attaquant vedette, objet des convoitises des puissants clubs de la Premier League anglaise.Après les clubs de seconde zone de l'élite anglaise, Newcastle et autres Brighton, sans compter Leicester qui offre au leader Liverpool une belle résistance comme dauphin, ce sont les Blues de Chelsea qui sont venus prendre des nouvelles de l'attaquant sénégalais qui a commencé à devenir régulier en sélection nationale.

Appelé lors des éliminatoires de la CAN 2019, avant d'être oublié par Aliou Cissé pour la phase finale en dépit de ses 26 buts, Diallo a ouvert son compteur-buts en sélection lors du match contre le Congo 2-0 en novembre dernierLe natif de Thiès a attendu de se voir offrir une première titularisation dans son fief de Lat Dior pour marquer le deuxième but des Lions après l'ouverture du score de Sidy Sarr, un autre natif de la capitale du rail.Avec l'ouverture du marché hivernal des transferts le 1er janvier, le FC Metz qui souhaite verrouiller son buteur providentiel, sait jusqu'à quel niveau, il peut refuser certaines offres.

Les Blues qui ont reçu le feu vert de la Fifa pour recruter, savent qu'ils pourraient perdre leurs attaquants, le Français Olivier Giroud et certainement le Belge Michy Batshuayi.Ces deux attaquants qui ont perdu leur place de titulaire veulent avoir du temps de jeu pour ne pas être laissés en rade par leur sélection. Ils cherchent donc de nouveaux points de chute.A 24 ans et même s'il représente plus de 65 pour cent de la valeur offensive de son club, Habib Diallo et le FC Metz savent que les clubs français sont des lieux de passage pour les footballeurs en quête d'un futur plus doré en termes de gains et de palmarès.