Burkina Faso: Attaque terroriste à Arbinda - Le MPP adresse ses vives félicitations aux FDS

Le Burkina Faso a été durement touché dans sa chair ce mardi 24 décembre 2019 à Arbinda dans la province du Soum par une attaque terroriste d'envergure contre un détachement militaire qui a causé la mort de plusieurs personnes militaires et civiles. Dans leur folie meurtrière, les terroristes s'en sont également pris aux populations civiles sans défense causant ainsi 35 victimes dont 31 femmes.

Dans cette épreuve, les FDS ont vaillamment repoussé l'assaut des terroristes. Malheureusement on déplore sept victimes dans leurs rangs dont quatre militaires et trois gendarmes. Néanmoins, les forces du mal ont reçu une véritable raclée de leur escapade à Arbinda abandonnant sur le théâtre des opérations 80 corps sans vie, un important lot de matériel militaire et des moyens de transport récupérés par les nôtres.

Le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) s'incline devant la mémoire des victimes aussi bien militaires que civiles. Il présente ses sincères condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le MPP invite les Burkinabè à avoir une pensée pieuse pour les victimes de la barbarie du 24 décembre 2019 et à renforcer notre vivre-ensemble.

Le MPP adresse ses vives félicitations aux FDS pour la résistance héroïque qu'elles ont opposée aux fossoyeurs de notre liberté et de notre démocratie. Cette résistance chevaleresque est l'illustration de la montée en puissance de notre armée comme l'avaient déjà annoncé Son Excellence Monsieur le président du Faso et le chef d'état-major général des Armées. Après cette démonstration d'engagement, de détermination et avec l'aide des populations organisées, le MPP est convaincu que notre pays viendra à bout de ce phénomène immonde.

