Togo: Les pensionnaires s'attèlent à la présentation de leur business plan

Plus que 48 Heures et les rideaux tomberont sur l'édition 2019 du Telefood au Togo et les portes du camp du futur érigé à l'ENI (Ecole Normale des Instituteurs) d'Adéta dans la préfecture de Kpélé seront refermées. Ce Jeudi 26 décembre 2019, ce sont les membres de la coopérative Panapassa, spécialisés dans la production de café/cacao qui se sont attelés à la présentation de leur business plan.

Il s'agit d'une séance de simulation à laquelle prenaient part, les membres de soixante-dix-neuf (79) autres coopératives, groupements et entreprises agricoles ayant suivi les dix (10) jours de formation et ceci, en prélude aux soutenances proprement dites prévues samedi 28 décembre 2019 à l'occasion de l'apothéose en présence du jury constitué d'acteurs de la chaîne de valeur agricole et de responsables d'institutions financières.

Aussi, était-il question pour les membres de l'équipe d'encadrement de procéder à des corrections au fur et à mesure et par la même occasion, sensibiliser les pensionnaires du Camp du futur à faire focus sur le problème à résoudre, les besoins, la rentabilité et l'apport personnel.

Une bonne nouvelle pour ces derniers, c'est que les institutions financières ou investisseurs présents à ce rendez-vous manifestent une certaine volonté à financer tout projet qui retiendrait leur attention.

Il est déjà annoncé des prix aux trois (3) meilleurs. Il s'agit des ordinateurs portables et des enveloppes financières allant de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Comme quoi, le Camp du futur continue de faire des heureux et il en sera ainsi jusqu'au 28 Décembre 2019.