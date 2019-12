Togo: « Croitre soi-même et faire croitre le ministère », l'alternative du ministère de l'Agriculture pour concrétiser l'axe 2 du PND

« Se Connaitre Pour Croitre Soi-Même Et Faire Croitre Le Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique », c'est la thématique autour de laquelle le ministère en charge de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, convaincu de ce que pour atteindre les objectifs de l'axe 2 du Plan de Développement National (PND), une des mesures appropriées est le renforcement des capacités de ses cadres, personnel, voir partenaires par un processus de croissance personnelle qui aboutira sur une croissance globale, forme ses cadres et autre membres de son personnel depuis ce Jeudi à Lomé.

Il est indiqué que l'objectif principal de cette formation assurée par Mme Olatokunbo IGE, Membre fondateur de l'équipe John Maxwell, est d'analyser les forces individuelles et en équipe des cadres pour accroitre les résultats dudit Ministère. Autres objectifs que l'on espère atteindre, c'est d' « accroitre la connaissance des forces de chaque personne pour une efficacité accrue, « insuffler à l'équipe une prise de conscience stratégique pour bâtir sur sa force en vue de maximiser ses résultats », « identifier les tendances de l'équipe pour améliorer leur moral et leur collaboration », « les équiper sur la dynamique d'interaction pour un déploiement stratégique et « renforcer la capacité des Cadres pour comprendre la meilleure façon de diriger des personnes diversifiés ».

Pour ce premier des trois jours de formations retenus, il a été question de leadership, succès, vision, rêve, objectif et gestion du changement.

Et aux dires de la formatrice, également directrice exécutive de l'équipe John Maxwell, « être un leader efficace exige que vous réfléchissez chaque jour sur vos pensées, vos paroles et vos actions. Une grande partie de ce que les gens font découle de leurs pensées, des schémas et de la culture de pensée auxquels ils sont devenus sensibles. Le leadership consiste à influencer, à obtenir l'engagement et l'engagement des personnes pour poursuivre et atteindre certains objectifs fixés ». Aussi, a-t-elle ajouté que « le leadership, c'est de l'influence ».

Cette formation se poursuit demain Vendredi et s'achève Samedi prochain.