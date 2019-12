Burkina Faso: Présumés enregistrements - Des fritures sur la ligne entre ADO et Soro

Guillaume Soro s'est-il rendu coupable de tentative de déstabilisation, d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détournement de deniers publics portant sur un milliard de francs CFA ? Quatre jours après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, le jour même où il devait rentrer à Abidjan après six mois d'absence, le procureur de la République Richard Adou a tenu hier une conférence de presse.

Il s'agissait pour le chef du parquet de présenter les éléments qui accableraient l'illustre mis en cause. Au nombre de ceux-ci, un enregistrement audio censé témoigner d'une conversation entre GKS et un interlocuteur à l'accent européen. Le banc et l'arrière-banc de la presse ivoirienne et internationale a ainsi pu entendre cette voix présentée comme celle de l'incriminé qui évoque des actions dont le but serait la chute d'Alassane Ouattara.

Morceaux choisis. « Nous (ndlr : ses partisans) on est là, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné partout. On a les 8400 (ndlr : les 8000 anciens rebelles démobilisés) (... ) On veut que ça tombe à une période assez intéressante (... ) on a la télécommande (... ) j'ai un délai maximum d'un an à ne pas dépasser (... ) ils ont essayé de récupérer les com'zones mais à part Zakaria, les autres ne vont pas bouger... »

Ces enregistrements sonores sont-ils authentiques comme l'affirme le procureur Adou pour qui la qualité approximative du son est bien la preuve que rien n'a été trafiqué ? On peut cependant douter que, malgré l'étalage d'éléments de preuve selon lui irréfutables, le parquet puisse convaincre ceux pour qui ADO accuse son ancien « bon petit » pour mieux le noyer. Il faut dire que l'ouverture de cette information judiciaire est trop opportune pour ne pas être suspecte. Elle intervient, en effet, quelques semaines après la déclaration de candidature du natif de Kofiplè qui s'est embarqué à ses risques et périls, il est vrai, dans une opposition frontale contre son ancien mentor, depuis qu'il a refusé obstinément de rejoindre les rangs du RHDP et qu'il drague ostensiblement Henri Konan Bédié, lui aussi en rupture de ban pour les mêmes raisons, et même l'ancien ennemi commun Laurent Gbagbo que les trois ont fait chuter avant de l'expédier à la CPI.

Les voilà qui s'étripent comme de vulgaires bandits après l'attaque de la diligence. Et c'est maintenant qu'il y a de la friture sur la ligne entre les anciens larrons en foire que les petits et grands secrets commencent à filtrer comme celui balancé par Me Affoussiata Bamba Lamine, pour qui la seule déstabilisation que reconnaît son client Guillaume Kigbafori Soro, c'est celle du 19 septembre 2002 (ndlr : éclatement de la rébellion des Forces nouvelles) « pour le compte de l'actuel président de la République, monsieur Alassane Dramane Ouattara, ce pourquoi d'ailleurs, il continue à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire ». Ancienne porte-parole des Forces nouvelles, puis ex-ministre d'Alassane Ouattara et actuelle membre de la commission d'orientation et de coordination de Générations et Peuples solidaires (GPS), elle doit sans doute savoir de quoi elle parle.

Soit dit en passant, l'ambitieux Soro doit être un habitué des enregistrements litigieux. On se rappelle en effet qu'après le putsch manqué du général Diendiéré, des enregistrements du même acabit entre lui et le général Djibrill Bassolé avaient été brandis par les responsables politiques et la justice burkinabè qui avait même émis contre lui un mandat d'arrêt international. Mandat levé à l'issue d'un micmac politico-diplomatique suite aux pressions exercées à l'époque par Abidjan. Guillaume Soro s'en était donc tiré, laissant son présumé interlocuteur affronter seul son destin. Mais on doute que cette fois-ci il puisse se sortir du piège qui est en train de se refermer sur lui. A moins que...