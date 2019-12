Ghana: Jordan Ayew - But de l'année pour le Ghanéen lors du Boxing Day ?

Le Boxing Day 2019. Un jour que Jordan n'est pas prêt d'oublier. L'attaquant ghanéen a briller lors du succès 2-1 de son équipe devant West Ham dans cette journée de championnat qui suit la fête de Noël.

Ayew a bien attendu son heure en préparant son coup. Mais déjà, très en verve comme depuis l'entame de la saison, c'est lui qui offre le ballon pour l'égalisation de Cheikhou Kouyaté. West Ham avait ouvert le score par Robert Snodgrass à la 57è.

Puis en fin de match, l'ancien Marseillais se met en action. Parti du côté droit, il repique dans l'axe, effectue une roulette puis enchaine avec un double contact pour éliminer 4 défenseurs avant d'ajuster le gardien. Le tout d'un léger lob. Crystal Palace 2 West Ham 1.

Les réseaux sociaux se sont enflammés depuis.

Jordan Ayew, cette saison, c'est 5 buts en 18 matchs.

Jordan Ayew has scored one of the goals of the season. That's just ridiculous! 😱🔥pic.twitter.com/3EQBpsw0Lq

- Goal HQ (@goalhq_) December 26, 2019