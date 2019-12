Cameroun: Qualifications aux J.O. de volley-ball féminin - Les Lionnes en stage en Pologne

Christelle Nana et ses coéquipières ont repris le chemin des entraînements hier.

La sélection nationale féminine de volley-ball est entrée en stage hier à Gliwice en Pologne. Elle prépare sa participation au tournoi continental qualificatif aux Jeux Olympiques, Tokyo 2020. Ledit tournoi se déroule au Cameroun du 5 au 9 janvier 2020. En cette période de fêtes, le sélectionneur national, Jean René Akono a déjà sa stratégie de travail : « Nous aurons une préparation très courte, de 10 jours. C'est pour cela que nous mettrons l'accent sur la fraîcheur physique et mentale des joueuses.

En cela, les professionnelles sont favorisées puisqu'elles sont en plein championnat ». Elles sont 11 en Pologne, dont le « six majeur » composé de : Raïssa Nasser, Henriette Koulla, qui fait son come-back après son absence en Coupe du monde, Stéphanie Fotso, Christelle Nana, la capitaine, Faouziwa Abdoulkarim et Laëtitia Moma. Les trois amateurs sont sur place sous l'encadrement du coach adjoint, Anomah Neba, pour les regroupements qui s'achèvent le 2 janvier 2020. Le séjour en Pologne permettra à l'entraîneur national « de mettre sur pied une équipe compétitive. Et surtout, de réinstaurer un état d'esprit de groupe. Celui-ci avait disparu à la fin de la coupe du monde au Japon, où on avait constaté une forme de lassitude des joueuses.

Ce qui était la conséquence d'un tournoi particulièrement long », poursuit l'entraîneur national. En terre polonaise, « nous allons aussi travailler la tactique, retrouver les automatismes mis en place depuis quelques années. ». Et l'évaluation de toute cette préparation s'effectuera au cours des matches amicaux, déjà programmés. Parmi les adversaires de la sélection nationale, il y aura notamment l'équipe championne de Pologne. A Yaoundé, cinq équipes participeront à ce tournoi continental qualificatif pour les J.O.

Outre le Cameroun, il y aura le Botswana, l'Egypte, le Kenya et le Nigeria. C'est aussi le pays hôte qui a choisi l'ordre des matches à disputer. Le premier se jouera le 5 janvier contre le Bostwana. L'adversaire du lendemain est le Nigeria. Puis, suivront en troisième position le Kenya et en quatrième l'Egypte. « Nous commençons par ces équipes pour mesurer les forces en présence de l'Egypte et du Kenya. Nous sommes conscients que le Kenya se bat pour récupérer le leadership que lui a ravi le Cameroun. Cette rivalité va continuer à élever le niveau du volley-ball africain », reconnaît Jean René Akono.