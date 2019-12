Cameroun: Championnat cadets de volley-ball - Une soixantaine de clubs au rendez-vous

La première édition de ce regroupement aura récemment réuni près de 800 jeunes à Yaoundé.

Le rideau est tombé vendredi dernier sur le premier championnat national cadets et centres de formation. Conquistadores VB de Yaoundé chez les filles et BTG de Ngaoundéré chez les garçons sont les vainqueurs de la compétition dans la catégorie. Ils se sont imposés respectivement face à As Nzuimanto de Bafoussam par 2 sets à 1 (23-25, 25-25, 15-11) et Association des jeunes volleyeurs de Maroua, également par 2 sets à 1 (25-9, 23-25, 16-14).

En ce qui concerne les centres de formation, dont l'accent était mis sur les postes de jeu, Mimboman s'est distingué face à Tigaza au 1 contre 1. Nzuimanto Vb a dominé Garoua VB au 2 contre 2. Alors qu'Edea VB battait Garoua VB au 3 contre 3. Et Garoua VB s'imposait devant Yagoua VB au 4 contre 4. Aussi bien le gymnase de l'Ecole nationale supérieure des Travaux publics que le complexe sportif du SED ont grouillé de monde, pendant trois jours, du 18 au 20 décembre derniers. Un rendez-vous qui aura permis de rassembler près de 800 jeunes âgés de 4 à 16 ans. Il y aura eu au total 35 équipes cadettes et 24 centres de formation. Au regard du grand engouement, l'objectif premier qui était de toucher du doigt le travail abattu à la base et de détecter les talents afin de constituer les sélections nationales cadettes et minimes a été atteint.

« Jusqu'ici, on se limitait aux statistiques envoyées par les différentes régions. Nous avons donc décidé de passer à une autre étape et voir ce que nos collaborateurs font sur le terrain. Et au terme de ce championnat, nous sommes confiants en l'avenir. Car, il y a beaucoup de potentiel. Il faut juste continuer à travailler, parce que parmi ces jeunes, il y en a qui pourront être utiles dans six, huit voire dix ans dans nos sélections nationales », conclut Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volley-ball (FCVB).