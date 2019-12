Cameroun: Maternité - Deux garçons pour Noël

C'est à l'Hôpital militaire et à l'Hôpital gyneco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé que deux naissances ont été enregistrées aux premières heures hier.

Deux naissances pour inaugurer le 25 décembre 2019. Elles ont été enregistrées à l'Hôpital militaire et à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (HGOPY). Les deux mamans, Miradine Touoffo, 32 ans, et Fossi M, 26 ans, ont eu leurs petits garçons aux premières heures du jour de la commémoration de la Nativité.

C'est le bébé de Touoffo, 3 kg et 50 g, qui a été le premier à venir au monde. Il était exactement minuit et 24 minutes. La mère du bébé Fossi, 3kg et 700g, quant à elle a donné naissance à son bébé à minuit et 35 minutes. Deux nouveau-nés qui ont donné la joie de vivre à ces jeunes mères.

C'est le cas de Fossi M, qui coule des larmes quand elle voit enfin son bébé arriver entre les mains de la sage-femme. La jeune fille ne pensait pas le tenir dans ses bras ce jour-là. « Je suis très heureuse. Je n'arrive pas à réaliser que c'est mon bébé que je tiens dans mes bras. C'est un vrai cadeau du ciel », assure-t-elle. C'est avec émotion que ces jeunes dames ont partagé cette joie de Noël avec les sages-femmes et les infirmières. Pour ces dernières, elles n'auraient pas pu rêver mieux que de mettre au monde des bébés le jour de Noël.