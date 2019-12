Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Edith Vérone Dibas-Franck distribue des jouets aux enfants de Loandjili

À la veille de la célébration de la Nativité, la présidente de la Fondation pour orphelins et personnes démunies (Foped), Edith Vérone Dibas-Franck, a remis le 24 décembre des jouets à plus d'une centaine d'orphelins et autres enfants démunis du quatrième arrondissement de Pointe-Noire.

C'est dans une grande effervescence qu'a eu lieu cette activité au siège social de Loandjili, chaque enfant a eu un petit présent adapté à son âge. Puis tout le monde a profité d'un bon goûter pour grignoter biscuits et bonbons, un véritable évènement pour la plupart d'entre eux.

Pour la présidente de la Foped, ce qui importe le plus, c'est la joie partagée entre tous ces enfants. L'impact de ce partage a permis à bon nombre d'entre eux de se sentir aimés et d'être fiers d'avoir eux aussi leur cadeau de Noël. La journée était belle car ces enfants ont appris à mieux se connaître, de comprendre ce que c'est l'amour. Ils ont pour la circonstance esquissé les pas de danse et chanté des chants de joie et de louange.

Pour de nombreuses personnes présentes à cette activité, dans cette période de joie et d'espérance pour tous, ces chants étaient tout à fait pour la circonstance, puisque les paroles sont une prière non seulement pour la paix dans le monde mais aussi pour les orphelins et personnes démunies.

Dans son mot de circonstance, la présidente de la Foped a rappelé qu'en ce jour de fête, tous les enfants sans distinction aucune étaient dans la joie. L'objectif de cette activité était donc de donner l'opportunité à ces orphelins et personnes démunies de connaître eux aussi cette joie que procure la fête de Noël. Et à travers cet acte de charité, Edith Vérone Dibas-Franck a manifesté de l'amour. « Il y a que l'amour qui est capable de redonner espoir à un cœur meurtri par le désespoir », a-t-elle dit. Par ailleurs, Edith Verone Dibas-Franck a annoncé l'ouverture très prochaine d'un centre d'accueil et d'information à Maténdé où seront animées une cellule de distribution de produits alimentaires et une autre pour l'éducation des enfants. Notons qu'Edith Verone Dibas-Franck a de toujours démeuré auprès des laissé- pour-compte.