Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - De nombreuses décisions prises pour améliorer la qualité des soins

La 2e session du comité de direction de cette structure sanitaire, tenue le 24 décembre, a pris fin par l'adoption de nombreuses recommandations visant l'amélioration de la qualité des soins .

Dirigés par le Pr Jean-Richard Bileckot, président du comité de direction, les travaux ont permis aux membres d'adopter plusieurs délibérations assorties de nombreuses recommandations. Les délibérations concernent le plan d'action opérationnel 2020, le plan d'amélioration continue des soins 2020-2024, le guide de recrutement et d'embauche, le guide de licenciement, la révision du tarif forfaitaire d'hospitalisation hebdomadaire, le plan pluri-annuel de formation 2020-2024.

Au nombre des recommandations, les membres du comité de direction ont décidé de mettre en place une participation communautaire pour la prise en charge gratuite de la césarienne et également un comité de gestion qui regroupe le directeur général, les directeurs divisionnaires, l'agent comptable près l'hôpital et les délégués du contrôle budgétaire afin de renforcer sa gestion participative.

Aussi ont-ils décidé de renforcer la stratégie de la référence et contre référence des patients en collaboration avec la direction départementale de la Santé de Pointe-Noire, de procéder au recrutement du personnel médical, paramédical et d'appui en tenant compte des besoins et priorités des services, de réunir les conditions pour la tenue de la commission administrative paritaire, de faire le plaidoyer pour le transfert et le traitement de la dette de l'hôpital par la Caisse congolaise d'amortissement, de mettre en place des stratégies de rattrapage des abandons et perdus de vue des personnes vivant avec le VIH-sida, en liaison avec la direction départementale de la Santé, de faire un plaidoyer en vue de l'élaboration d'une convention collective harmonisées applicable aux travailleurs de tous les hôpitaux généraux du Congo, de formaliser les rencontres mensuelles avec les partenaires sociaux, de procéder à la finalisation des comptes administratifs et financiers 2018 d'ici à la fin du mois de janvier 2020, d'organiser une session extraordinaire du comité de direction courant 1er trimestre 2020, afin d'examiner et d'adopter le projet de budget 2020. En dépit des difficultés de plusieurs ordres, l'hôpital général s'évertue à offrir des soins de qualité aux patients. En clôturant les travaux, le Pr Jean-Richard Bileckot a exhorté le directeur général et toute son équipe à travailler davantage pour le bien des patients.