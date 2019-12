Congo-Brazzaville: Rapport de suivi budgétaire sur l'éducation nationale - Le taux de réalisation en dessous de 20%

Les ressources mises à la disposition de l'enseignement au cours de l'année 2017 n'ont pas atteint la moyenne attendue. C'est ce qu'a voulu présenter la Commission épiscopale justice et paix (CEJP), le 23 décembre, à Brazzaville, dans son rapport enquêtes sur le suivi des projets d'investissements publics.

L'enquête a été réalisée sur des sites ou les projets prévus dans le budget d'investissement national. Elle a tenu compte du contexte économique difficile caractérisé par la baisse du cours du pétrole. L'exécution des projets actés dans le budget de 2017 est en dessous de la moyenne. Les engagements prises dans la réalisation des différents projets visant le secteur éducatif ont été définis vaguement selon le rapport.

Au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, chargé de l'Alphabétisation (MEPSA), sur onze projets présentés, un seul a été connu et les dix autres sont restés indéfinis. Pareillement, au ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi où, sur treize projets initiés, cinq sont visibles. Par contre, au ministère de l'Enseignement supérieur deux sur dix-sept sont définis. D'où, sur quarante et un projets programmés seulement huit qui ont été réalisés durant l'année 2017.

Selon le coordonnateur national de la Commission épiscopal justice et paix, l'abbé Félicien Mavoungou, au début de chaque année, la CEJP fait état de l'analyse budgétaire de l'éducation nationale et de la santé. Cette commission va dans les différents diocèses pour organiser des ateliers sur le fonctionnement et les charges du budget alloué par les parlementaires. «L'éducation est un élément essentiel car elle est inscrite dans le budget d'investissement. Un pays ne se développe que par l'investissement. Lorsque les pouvoirs publics investissent correctement et judicieusement, nous récoltons tous les fruits. Donc, nous pensons que l'éducation est un levier fondamental pour le développement d'une nation », a-t-il précisé.

C'est pourquoi la Commission épiscopale a formulé quelques recommandations aux pouvoirs publics. Il s'agit de la transparence dans le choix des opérateurs qui doivent exécuter les actions programmées dans le budget de l'Etat. Aussi la commission demande-t-elle une plus grande transparence dans la gestion et l'exécution du budget d'investissement. Une meilleure présentation des projets afin d'améliorer des conditions de vies des populations. Notons que la CEJP est une entité de l'Église catholique qui travaille dans le plaidoyer social et, depuis, œuvre dans l'éducation en collaboration avec les institutions internationales.