Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - La Fondation Eboko organise un concert de solidarité en faveur des enfants orphelins et démunis

L'événement organisé en partenariat avec le Centre culturel russe (CCR) a eu lieu au sein dudit centre sur le thème « Un sourire pour les enfants.»

Après le mot de bienvenue lu par la porte-parole de la fondation, Paule Sara Nguié, le directeur du CCR, Sergey Belyaev, a présenté l'espace qu'il dirige. Le CCR, a-t-il indiqué, est une institution culturelle qui s'occupe de la coopération culturelle entre la Russie et le Congo. Ce centre existe depuis cinquante ans. Sa tâche est de faire connaître la culture russe au Congo. Il s'occupe aussi du volet éducatif et, à travers sa direction, d'aider à sélectionner les étudiants congolais afin qu'ils poursuivent leurs études en Russie.

Le CCR organise des concerts, des présentations de livres, des expositions d'œuvres d'art ; il projette des films. Il a aussi une section sportive où sont pratiqués les arts martiaux. Sergey Belyaev a profité de l'occasion pour faire connaître la Russie aux enfants orphelins.

Prenant la parole au nom de la Fondation Eboko, section de Brazzaville dont il est le président, et pour son collectif « Lukolo La Kidzunu », Merveilles Berem Gouli Otto a déclaré que cette fondation lutte pour la préservation de l'environnement, la vulgarisation du patrimoine culturel africain, la transmission du savoir ancestral, la préservation des us et coutumes africains et, à travers le collectif « Lukolo La Kidzunu », pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique par l'éducation.

Le collectif « Lukolo La Kidzunu » de la Fondation Eboko, a-t-il poursuivi, œuvre également pour redonner de l'amour et de l'espoir aux orphelins, aux démunis et aux malades. «C'est dans cette optique que nous avons décidé de faire vivre la magie de Noël à nos enfants à travers cette journée qui, j'espère, redonnera le sourire à chacun d'entre nous et permettra à certains de retrouver leurs âmes d'enfants. »

A l'issue de ces allocutions, les artistes présents ont presté pour la circonstance. Guervie, artiste slameuse, a déclamé des poèmes au profit des enfants orphelins et démunis. Ils ont été égayés par l'animation de l'artiste comédien Djaust Pounga (le comédien qui a représenté le Congo au parlement du rire d'Abidjan en Côte-d'Ivoire). Cette prestation de Djaust Pounga a donné lieu à la remise des cadeaux par le directeur du CCR, aux enfants qui répondaient bien aux questions. Le même geste a été accompli également par les membres de la Fondation Eboko.

La cérémonie a été agrémentée par la chorale Chœur Sanctus qui, avec ses vingt choristes, a interprété six chansons, à savoir : "Mon beau sapin", "Petit papa Noël", "Sur ton chemin", "Les Anges de nos campagnes", "Adestes fidèles", et "Caresse sur l'océan". Rappelons que la Fondation Eboko est dirigée par Vanessa Claude Mavila.