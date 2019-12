Ile Maurice: Le réveillon sous la menace d'une tempête tropicale

Une perturbation évolue au nord-est de Madagascar. Il est possible qu'on passe en alerte cyclonique mardi, voire dimanche. En attendant, pluie et vent nous saluent copieusement.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont prévu de festoyer à la belle étoile pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme pour la veille de Noël, les prévisions de la météo n'augurent rien de bon avec notamment des averses, beaucoup de vent et probablement un cyclone comme bonus de fin d'année. Ce qui risque de gâcher encore plus les festivités, c'est la perturbation qui évolue au nord-est de Madagascar.

Selon un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas, la possibilité d'être en alerte cyclo- nique mardi, voire dimanche, est bien réelle. D'autant plus que la perturbation devrait évoluer vers le Sud, donc directement vers Maurice et Rodrigues, et pourrait passer à environ 200 km au nord du pays.

Météo-France abonde dans le même sens en s'appuyant sur le fait que les conditions de notre bassin cyclonique sont, dès aujourd'hui, vendredi 27 décembre, favorables à l'activité cyclonique et prévoit même que le stade de tempête tropicale devrait être atteint au début de la semaine prochaine. Vu qu'un renforcement du flux de mousson entre la côte nord-est de Madagascar et le nord des Mascareignes favorise l'évolution de ce système, celui-ci devrait être abondant en pluie.

Deuxième système

Il y a également une possibilité que le système s'affaiblisse ou change de direction, d'où la raison pour laquelle les prévisionnistes de Vacoas préfèrent attendre son évolution avant de se prononcer davantage sur son intensité ou sur sa trajectoire probable.

Les mauvaises nouvelles météorologiques n'arrivent pas seules. Toujours selon le prévisionniste de la station météo de Vacoas, un deuxième système dépressionnaire est attendu dans le canal du Mozambique dans les jours qui suivent, mais il n'y a pas plus d'indication à ce stade.

Ce qui est certain, c'est que le temps pluvieux et venteux qui prévaut ces derniers jours et qui est le résultat de l'anticyclone au sud des Mascareignes continuera d'influencer notre région jusqu'à demain matin.

Ce n'est que demain soir que le système évoluant à proximité de Madagascar s'invitera à la fête. Le conseil principal est de revoir les plans si vous avez prévu de dépenser gros pour les pétards, feux d'artifice ou même un barbecue.

Nouvel an cyclonique : pas une première

Ce ne sera pas une première si le réveillon et le début du Nouvel An se passent en alerte cyclonique. Lors de la saison cyclonique de 2003-04, le temps à Maurice avait été perturbé par la forte tempête tropicale baptisée «Darius». Le pays était en alerte cyclonique du 31 décembre 2003 jusqu'au 3 janvier 2004. Darius était passé à son point le plus proche à 40 km au sud-est de Maurice avec des vents allant jusqu'à 113 km/h. Il y a eu d'autres systèmes moins intenses durant cette période.