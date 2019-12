Algérie: Le pays doté de plusieurs mécanismes de protection des droits de l'enfant

Alger — La présidence de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a fait état jeudi à Alger de l'existence en Algérie de plusieurs mécanismes de protection et de promotion des droits de l'enfant.

Lors d'une journée d'études sur "les droits de l'enfant entre le droit musulman et le droit positif, organisée par le Haut conseil islamique (HCI) en collaboration avec l'ONPPE, Mme Chorfi a évoqué les nombreux mécanismes de protection des droits de l'enfant en Algérie, "alliant droit musulman et la législation mise en place par l'Etat algérien en faveur de cette frange sociale, y compris les orphelins, les enfants aux besoins spécifiques et ceux nés sous X".

Rappelant les différentes lois qui protègent l'enfant, en particulier la Constitution, elle a souligné que l'ONPPE a été institué par décret exécutif en 2016 pour être opérationnel en 2017 en matière de promotion des droits de l'enfant, "non seulement au plan juridique mais sur le terrain à travers des campagnes de sensibilisation menées sur l'ensemble du territoire national, impliquant des acteurs de la société civile et des journalistes, et via le numéro vert 11/11 destiné au signalement des cas d'atteinte aux droits de l'enfant.

Pour le président du Haut conseil islamique (HCI), Abouabdellah Ghlamallah, "l'enfant est un projet d'avenir dont il faudrait prendre soin, par l'éducation et l'enseignement pour en faire un membre utile à la société", soulignant l'impératif de protéger les enfants contre les risques des nouvelles technologies.C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il est nécessaire d'appréhender "intelligemment" certaines lois internationales et protocoles en matière des droits de l'Homme, car pouvant parfois "être opposés à nos principes et à nos croyances".M. Khiati a déploré, à la fin de son intervention, la situation dans laquelle évoluent les enfants dans les régions de conflits et de guerres "où leur vécu se dégrade jour après jour".