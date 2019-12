Algérie: Guelma - Le 11e colloque national sur Houari Boumediene reporté au 24 février

Guelma — La 11ème édition du colloque national sur Houari Boumediene (1932/1978) annuellement organisé dans la commune éponyme a été reportée au 24 février 2020, a indiqué jeudi le wali de Guelma, Kamel Abla.

"Ce report est motivé par les conditions particulières vécues dernièrement par le pays notamment les récentes élections présidentielles", a expliqué le wali dans une déclaration à l'APS en marge de la célébration du 41ème anniversaire de la mort du second président de l'Algérie indépendante, Houari Boumediene de son vrai nom Mohamed Boukherouba dans son village natal Béni Addi dans la commune de Medjez Sefa.

Cette édition du colloque organisé conjointement par la commune Houari Boumediene et l'association culturelle El-Wiam abordera le rôle de "l'identité dans la préservation de l'unité nationale" et coïncidera avec la date du 24 février de nationalisation des hydrocarbures qui marque un épisode charnière dans l'histoire du pays dont l'artisan fut le président Houari Boumediene, a ajouté le wali.Deux bureaux d'étude ont été chargés d'élaborer une étude technique sur l'opération complémentaire de restauration de la maison familiale du président Houai Boumediene au douar Béni Addi ayant fait l'objet en 2016 d'une première opération de réhabilitation pour faire de cette demeure un monument historique, a fait savoir M. Abla.Cette nouvelle opération prendra en charge la clôture du site qui s'est dégradé à la suite d'un glissement de terrain.

Selon M. Abla, une action de collecte d'objets et photos sur l'itinéraire du président Houari Boumediene durant la révolution et lorsqu'il fut à la tête de l'Etat est en cours auprès de sa famille, ses amis et ses proches en vue de l'exposer dans la maison familiale et en faire de celle-ci un musée sur le défunt.Les participants à la cérémonie de commémoration se sont recueillis à l'occasion à la mémoire du défunt moudjahid et vice-ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah dont la cérémonie d'enterrement a eu lieu hier mercredi au cimetière El Allia à Alger et l'accent a été porté sur la loyauté du défunt envers la patrie et la préservation de sa stabilité.