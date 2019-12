Algérie: Khenchela - Ouverture du 1er séminaire de littérature en présence de 50 auteurs

Khenchela — La maison de la culture "Ali Souahi" de Khenchela a accueilli jeudi le premier séminaire de littérature de la wilaya, en présence de 50 auteurs venus de 11 wilayas, en plus de 10 enseignants représentant plusieurs universités du pays.

L'ouverture de la manifestation culturelle a été marquée par la présentation d'une pièce produite par le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (Alger), intitulée "GPS", abordant le dilemme de l'homme contemporain, tiraillé entre les idées et les principes, son attitude face au temps, la dépendance et l'attente sans atteindre l'objectif souhaité.

Un spectacle conjuguant des techniques cinématographiques et de théâtre, les mimes et la cinétique pour transmettre des messages et des idées décriant la soumission et l'errance.

Le responsable a ajouté que la rencontre comprend plusieurs interventions axées sur "la pensée créative dans le poème", "la pensée créative dans le roman" en plus de "la pensée créative dans le théâtre", indiquant que ces conférences seront ponctuées par une lecture de poèmes par les participants qui présenteront à l'occasion leurs œuvres.

De son côté, l'écrivain et enseignant Badis Foughali, de l'université d'Oum El Bouaghi, a souligné que le séminaire littéraire de Khenchela représente une "occasion de se rencontrer et d'échanger entre écrivains et poètes de diverses wilayas du pays", indiquant que les volets abordés lors de la manifestation culturelle porteront sur de nombreux sujets à même de contribuer à stimuler le fait culturel en Algérie.

Au cours de la première édition de la rencontre littéraire, qui se poursuivra jusqu'au 30 décembre, le romancier et conteur Mohamed Abdelali Arâr, natif de la ville de Khenchela, sera honoré pour les efforts qu'il a déployés dans le domaine culturel et littéraire, ont fait savoir les organisateurs.