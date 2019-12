Algérie: Appel à la mise en place de départements des soins de support dans les centres anti-cancéreux

Ghardaia — Les participants au 12ème congrès annuel de la Société algérienne de psycho-oncologie (SAPO) ont appelé jeudi depuis Guerrara (wilaya de Ghardaïa) "à la mise en place de départements des soins de support au niveau des Centres de lutte contre le cancer en Algérie avec des unités de psycho-oncologie."

En dépit des résultats "satisfaisants" obtenus dans la stratégie de lutte contre le cancer, les membres du réseau SAPO ont exhorté les pouvoirs publics à redoubler leurs efforts pour une meilleure prise en charge de tous les patients souffrant de cette redoutable pathologie (le cancer) notamment sur le plan psychologique avec un soutien moral personnalisé pour chaque malade.La prise en charge des patients cancéreux sur le plan médical nécessite également des soins de support sur le plan psychologique et social, a indiqué la présidente de la SAPO, Zina Fettouchi Oukkal.Elle a rendu à cette occasion hommage à l'ensemble des intervenants et la société civile de Guerrara pour leur implication dans cet effort de prise en charge des patients.Le côté psychologique constitue un élément primordial à favoriser dans la stratégie de lutte contre le cancer dans toutes ses formes, estiment les participants à ce congrès annuel.

Organisé par SAPO en collaboration avec l'association des paramédicaux "El Balssam" de Guerrara et l'Association des paramédicaux en cancérologie du Centre Pierre et Marie Curie du CHU Mustapha Bacha (Alger), ce 12ème congrès constitue également une occasion pour les praticiens, le personnel paramédical et psychologues formés en psycho-oncologie des différentes localités de la wilaya de Ghardaïa ainsi que les wilayas limitrophes pour échanger et s'informer des récentes évolutions et les grandes avancées réalisées au niveau national et international en matière de diagnostic et de traitement des maladies cancéreuses ainsi que les méthodes de prise en charge, ont indiqué les organisateurs.

Insuffler un nouvel espoir aux personnes atteintes de cancer, en mettant le patient et son entourage au cœur de toutes ses préoccupations, tel est l'objectif et la démarche pour de nombreuses associations caritatives activant dans la prise en charge des cancéreux dans la wilaya de Ghardaïa.Le nombre de cancéreux ne cesse d'augmenter "crescendo" depuis 2014 dans cette wilaya où il a été observé 278 cas contre 335 cas en 2015, 427 cas en 2016, 695 cas en 2017 et 891 cas en 2018, selon les statistiques du service oncologique de Ghardaïa.

"Nous enregistrons une grande évolution du cancer avec un nombre croissant de patients diagnostiqués", a fait savoir Dr Faiza Takilt, cancérologue exerçant à l'Hôpital "Tirichine Brahim" de Ghardaïa."La population doit savoir qu'avec un cancer détecté à temps, à un stade précoce, il y a de fortes chances de guérison qui peuvent atteindre un taux proche de 100%", a affirmé M. Takiltla soulignant que 9 cancers du sein sur 10 sont guéris."La prévention et le dépistage précoce constituent la stratégie la plus efficace pour lutter contre le cancer et permettre de sauver des milliers de vies", a averti Dr Taklit.