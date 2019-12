Algérie: Oran - Plus de 70 exposants au salon national d'artisanat

Oran — Le 7ème salon national de l'artisanat s'est ouvert, jeudi, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran avec la participation de 75 artisans de 17 wilayas.

Cette manifestation se veut une véritable vitrine pour faire découvrir des produits artisanaux et artistiques, legs authentiques reflétant la diversité et la richesse du patrimoine national, a souligné le président de la chambre locale d'artisanat et des métiers.

Ce rendez-vous devant se poursuivre jusqu'au 2 janvier prochain, constitue une occasion pour jeter des passerelles de communication entre les artisans et impulser une dynamique d'échange d'expériences et de performances entre les participants, a indiqué Omar Djoudi.

A cette occasion, des conventions seront signées avec des artisans de fabrication de bijoux traditionnels et versés dans les travaux du cuivre en vue d'assurer la formation dans ces deux spécialités pour assurer leur pérennité.

Ce salon, coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver, permet aux artisans de commercialiser leurs produits et les encourager à fournir plus d'efforts pour promouvoir l'artisanat et améliorer la qualité du produit, en le mettant à la disposition de tous et à des prix compétitifs, a ajouté le président de la CAM d'Oran.

Ce salon, organisé par la CAM en collaboration avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat, est consacré à des produits d'artisanat et à diverses spécialités qui suscitent l'engouement du public comme les travaux sur bois, sur cuivre, les tenues traditionnelles, les bijoux, la poterie, la tapisserie traditionnelle.

Un stand a été consacré aux produits alimentaires locaux dont le miel, la confiture, les gâteaux, les produits cosmétiques, de beauté et bio.