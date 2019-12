Madagascar: Amas nuageux dans le Nord de l'Île - Noël sous les eaux pour Antalaha et Mananara, Maroantsetra isolée

L'eau a considérablement monté dans le district d'Antalaha et de Mananara. Pour la météo Madagascar, les conditions pluvio-orageuses en provenance de l'Océan Indien impactent sur le temps qu'il fait dans les littoraux Centre et Nord-Est du pays.

Une fête de la nativité pluvieuse pour la population du Nord-Est de la Grande Île. Les fortes pluies qui ont accompagné l'amas nuageux qui s'est formé dans l'Océan Indien ont quelque peu perturbé la célébration de la fête d'anniversaire du Christ. Les eaux ont monté dans plusieurs communes et quartiers d'Antalaha, de Maroantsetra et de Mananara Nord. Jointe au téléphone, Marie Collette dresse un tableau alarmant de la situation qui prévaut dans le district d'Antalaha. « Les trois jours de pluie nous ont apporté tout sauf la bénédiction. L'eau a monté jusqu'aux hanches dans les quartiers comme Belle Rose ou encore Ampahagna. Des familles ont même été évacuées d'urgence dans ce dernier quartier. L'eau est une chose mais les risques apportés par la saleté ambiante sont une autre. D'un coin à l'autre de la ville, les crues ramènent avec elles déchets, matières fécales et autres saletés. Imaginez ce qu'encoure la population » déplore notre interlocutrice. En effet, la rivière serait sortie de son lit dans le quartier d'Ambinagny, forçant des familles à quitter leur foyer. Un appel au secours a été lancé par des habitants d'Antalaha sur les réseaux sociaux pour interpeller les responsables étatiques. Le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) a été nommément cité par les internautes.

Enclavé. Outre la montée des eaux, les fortes pluies de ces derniers jours auraient également eu des impacts sur le réseau de téléphonie mobile dans le district de Maroantsetra. « J'aurai dû rentrer juste avant noël mais l'avion n'a pas pu atterrir à cause du mauvais temps. J'ai quand même pu avoir des nouvelles comme quoi le réseau téléphonique est coupé. Telma étant le principal réseau de communication dans cette partie du pays » a fait savoir un habitant qui nous a appelés hier. Celui-ci de continuer « Maroantsetra est actuellement coupé du reste de Madagascar. Cela fait plusieurs jours que l'électricité est coupée et que les radios ne marchent pas non plus ». Notre interlocuteur de renchérir « la montée des eaux pourraient causer des épidémies si des mesures ne sont pas prises par tout le monde ». L'amas nuageux est actuellement surveillé de près par le service de la météorologie du pays. D'après les prévisions météorologiques, l'on pourrait s'attendre à une cyclogenèse dans les jours à venir mais le cas n'affecterait pas Madagascar.