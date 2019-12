Seychelles: Des pièces commémoratives en or et en argent émises pour marquer le 250e anniversaire des Seychelles l'année prochaine

Deux nouvelles pièces commémoratives émises par la Banque centrale des Seychelles (CBS) pour marquer le 250e anniversaire depuis que les premiers colons ont habité la nation insulaire l'année prochaine, sont maintenant disponibles.

Le week-end dernier, la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, a présenté les deux pièces - une en or et une en argent - à la directrice générale du Seychelles Tourism Board, Sherin Francis, qui est également en charge du comité préparatoire national."Les pièces de monnaie sont l'un des objets commémoratifs qui seront en vente comme souvenir de la célébration. Nous avons la chance d'être tous ici pour cette célébration et nous encourageons le public à en faire bon usage", a déclaré Mme. Francis aux journalistes.Les pièces commémoratives en or et en argent qui ont été fabriquées par B H Mayer Mint basé en Allemagne coûtent respectivement SCR900 (66 $) et SCR850 (62 $).

Les pièces représentent les armoiries des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, et l'inscription de la valeur sur un côté. L'autre côté est un bateau représentant «Telemaque», le navire qui a débarqué les 28 premiers colons en 1770 pour fonder une communauté sur l'île de Ste Anne.Les mots «250 ANS» et «1770-2020» sont également encadrés dans une série de 50 coco-de-mer individuels. La pièce commémorative en argent pèse 31,1 g avec un diamètre de 38,61 mm tandis que la pièce en or pèse 0,5 g avec un diamètre de 11 mm.L'idée des pièces commémoratives est venue du comité préparatoire national pour le 250e anniversaire des Seychelles, qui est prévu pour août 2020.

Le projet est inspiré d'une peinture réalisée par Francesca Alexandra Azais - l'ambassadrice de l'Ordre Souverain de Malte basée aux Seychelles. Les pièces ont été conçues par Derick Baccus.La production maximale globale pour la vente mondiale sera limitée à 2 500 pièces pour chaque pièce. Seuls 250 exemplaires de chacun ont été mis en vente à la Banque centrale depuis lundi.Pour commémorer également le compte à rebours de la célébration du 250e anniversaire, la Seychelles Broadcasting Corporation publiera une série de vidéos de célébration qui donneront aux gens l'occasion de célébrer le patrimoine de la nation insulaire.