Cote d'Ivoire: Bouaké - Euphrasie Yao invite les femmes à être des apôtres de la paix

Pour encourager les femmes "remarquables" de la région de Gbêkê à entreprendre davantage, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire (COCOF-CI) a procédé à une cérémonie de récompense de 502 femmes urbaines et rurales dont dix (10) porte-flambeaux pour avoir honoré l'image de la femme battante. le samedi 21 décembre 2019, au centre culturel Jacques Aka à Bouaké.

Pour la Coordinatrice nationale du programme COCOF-CI, Euphrasie Yao Kouassi, en honorant ces femmes, sa structure défend ce qu'elle qualifie de juste. "En racontant leurs histoires, nous voulons enseigner aux autres femmes et filles de la région de Gbêkê ce que cela signifie d'avoir du courage et d'être leaders. Par cette cérémonie de distinction, nous voulons encourager et promouvoir le leadership féminin. Mais avant tout, nous voulons aussi faire des récipiendaires, des apôtres de la paix. Chères sœurs, soyez engagées pour la paix. Car sans la paix rien n'est possible", a dit Euphrasie Yao Kouassi, par ailleurs, Conseillère du Président de la République, chargée du genre.

Pour cette première édition de célébration du leadership féminin, chacune des récipiendaires est repartie avec un trophée, une enveloppe et un diplôme. Créé en 2017, le COCOF-CI veut honorer toutes les femmes de la Côte d'Ivoire qui ont fait preuve d'un courage et d'un leadership exceptionnels dans les efforts qu'elles déploient pour améliorer leur société et la vie des autres. Pour cette première édition, les 502 récipiendaires ont été sélectionnées parmi des femmes désignées par la société civile, les associations de femmes, les chefs de traditionnels, chefs de communautés, enseignants d'université etc à travers toute la région de Gbêkê. Le COCOF-CI compte s'élargir à partir de cette première édition à toutes les autres régions du pays.