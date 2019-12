Congo-Kinshasa: Comment la RDC peut-elle sortir de la déroute socio-économique, politique et sécuritaire ?

analyse

La RDC demeure victime d'affronts, de pillage des ressources naturelles et de violences multiples. La liste d'atrocités n'est pas exhaustive. Par conséquent, le peuple congolais vit dans l'extrême pauvreté, la situation sécuritaire reste précaire et son économie complètement déboussolée. Dans cette optique, un "sentier de remède " est au rendez-vous en vue de permettre au pays de renaître de ses cendres.

Comme partout dans le tiers-monde, les thèses qui sculptent les résolutions pour paralyser le gâchis humain dans l'Est de la RDC sont soutenues par une déduction rationnelle souvent motivée par des émotions et des sentiments personnels plutôt qu'une induction logique indépendante de tout type d'instinct.

Bien qu'une autre descente en enfer soit à juste titre à craindre, les conflits en RDC n'ont jamais opposé un être à son voisin. La monstruosité a souvent été l'œuvre d'une fraction des pauvres, des désespérés transformés en petits gangs ou miliciens modérément organisés, avec les louanges tacites de politiciens cyniques, de pays voisins gourmands ou de chefs de guerre déboussolés. Il est indéniable que certains cherchent à acquérir et d'autres à conserver leur pouvoir politique et leur influence économique recourent des absurdités violentes.

Il faut discerner les erreurs idéologiques sociales et économiques qui aveuglent la RDC. Il est facile de mettre en cause l'aperçu économique des voisins dans l'Est de la RDC comme étant la grande cause de son environnement social toxique. Dans le passé, la Tanzanie et la Zambie, ensemble, ont déclenché l'indépendance de plusieurs pays africains. En ce qui concerne la RDC, autre que lorsque la Tanzanie en avait marre et est venu et expulsé le M23, les deux pays ont adopté une position commerciale économique plus non invasive. Nous pouvons qualifier la relation entre ces nations et la RDC de pH équilibrée (Passez en revue vos livres de chimie).

Du côté du déséquilibre du pH, on peut d'abord regrouper l'Ouganda et le Burundi pour leur myopie économique pour laquelle la préservation de l'ordre social fécondé par un culte sombre primant sur l'évolution sociale et la croissance économique. Il y a ensuite le Rwanda, pour lequel la stabilité sociale primitive doit impérativement être alimentée par une croissance constante de son importance dans le marché mondial, s'est tourné vers la politique du parasite économique.

Enfin, le Soudan du Sud est un pays qui est dans les tourments des conflits politiques aggravés par des difficultés économiques. Le Rwanda ou l'Ouganda, deux cas à souligner, ce ne sont que des boucs émissaires qui se réjouissent et en profitent d'être une excuse pour une élite congolaise afin de marchander une perception d'irresponsabilité et le million de pauvres qui continuent à embrasser des réponses faciles comme celle-ci.

Le Rwanda est économiquement un château de sable qui s'effondrera en raison de la pression insensée nécessaire pour soutenir la façade de l'évolution sociale. Le Burundi est socialement, politiquement et économiquement désorienté. Le Soudan du Sud est un nouveau terrain de jeu pour les institutions internationales. Les conséquences sont claires. Alors que l'Ouganda doit faire face aux implications des traumatismes transgénérationnels auto-générés. Bon, tout ceci devrait être le moindre de soucis des Congolais.

Dès le début, la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la RDC (Monusco) chargée de protéger les civils et de consolider la paix en RDC était vouée à l'échec en raison des personnes qui avaient été envoyées et de la vraie raison pour laquelle les Congolais continuaient à se massacrer.

Il s'agit d'histoire d'un contingent militaire d'un pays pauvre dépêché à une mine d'or pour aplatir la différence barbare entre des pauvres délirants dont les élites s'hasardent d'échapper à la pauvreté ou de préserver leur illusion d'opulence en grimpant sur des piles de crânes humains ne finissent généralement pas bien. Hélas, la mission de l'ONU est devenue le bouc émissaire idéal pour les jeunes désespérés et l'élite social et politique inapte.

Les obstacles au progrès sociopolitique et économique de la RDC

En tant qu'analyste en économie politique, malgré la diligence requise pour trouver le remède le plus utile, les nations n'ont parfois pas la réponse de guérison attendue. Parfois, c'est le dosage, la plupart du temps, c'est le remède prescrit. Tout nous ramène au mauvais diagnostic. La surexploitation de la politique continue à entraîner davantage de pertes en vies humaines et financières.

L'économie coloniale était axée sur la satisfaction des besoins de l'Europe tels que les matières premières et les marchés. La principale caractéristique était l'investissement dans les infrastructures pour supporter uniquement les activités minières et connexes. En outre, aucun investissement dans le développement du capital humain et des services sociaux adéquats pour les colonisés n'a été réalisé. Chaque fois qu'un universitaire congolais articule une approche économique du progrès social et de la croissance économique, il est démontré que l'esprit de la politique économique coloniale règne jusqu'à nos jours. Les Permis d'exploitation miniers sont accordés sans consultation ou aval de la population locale. Par conséquent, un bon matin, des milliers des congolais se voient expulsées « manu militari » de leurs maisons pour satisfaire l'appétit des conglomérats miniers et du gouvernement central, comme à l'époque colonial.

Les charpentes de l'administration coloniale déniaient les droits de l'Homme à la majorité des peuples autochtones à exploiter leurs ressources. La cruauté qui accompagnait toutes défaillances au pouvoir colonial indiquait dans l'imposition de la hiérarchie administrative. Après l'indépendance sous le règne de Mobutu, empreint des terreurs sociales et d'erreurs économiques, il s'est réorganisé pour faire de la nation une colonie de services et soutenir le développement de l'élite dans la nouvelle métropole, Kinshasa.

Le même bloc de construction est toujours en place. Les provincettes est une réaffirmation du contrôle des terres coloniales et de l'aliénation qui engendre, comme on pouvait s'y attendre, une économie politique et sociale fragmentée et plus grave, la dépendance de genre.

La pauvreté exacerbe une identité culturelle lorsqu'elle est liée à un terroir qui, à son tour, remet constamment en question l'identité nationale. Rien n'est plus toxique que l'obsession de l'homogénéité culturelle. Le tribalisme est une autre forme de concept de pureté raciale. Qui dit pureté raciale, dit toujours hiérarchie raciale. La hiérarchie raciale prône l'existence des dignes et des indignes. Il est à noter que le consensus autour de la hiérarchie raciale du groupe le plus brutal et impitoyable prévaut toujours

Le sentier vers le remède

Au lieu des voisins socialement perdus et économiquement parasites, nous devons nous tourner vers le Nigéria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte, pourquoi pas d'autres géants africains pour trouver une solution à nos problèmes. Ils ont la clé de notre solution comme nous avons la leur. En plus, la nation entière, et non seulement l'élite, devrait faire une pause et digérer ma proposition pour l'Est de la RDC ; l'édition de gènes sociaux et économiques.

J'ai désigné ma proposition étant le plan Marshall pour démontrer la différence idéologique entre le remède économique après la seconde guerre mondiale et l'instrument punitif après la première guerre mondiale. Inopportunément, les économistes en herbe sont perdus dans l'essence de l'approche. A votre guise, appelez-le, « le plan Jo M. Sekimonyo » ou « le plan Marshall pour l'Est ».

L'Est de la RDC souffre d'une maladie répandue dans tous les pays d'Afrique entière. Les symptômes de cette maladie sont pires qu'ils ne peuvent l'être ailleurs. Par conséquent, si nous ne pouvons pas guérir l'Est, nous ne pouvons pas guérir la RDC, et surtout pas l'Afrique qui attend beaucoup de nous dans une année.

Le meilleur moyen de faire dérailler la pauvreté et la misère serait un référendum social et politique. Malheureusement, la qualité du dialogue national est médiocre. Il faut aussi confesser ici que les médias qui devraient y jouer un rôle essentiel, privilégient les réponses faciles et nous désillusionnent. Par conséquent, les Congolais ordinaires ont lieu de commencer leurs réflexions par les fondamentaux, comme je le décrie déjà pour plusieurs années, salaire minimum, taux de chômage et garantie plancher sur le salaire de retraite. Autrement dit, habilité, opportunité et dignité.

Jo M. Sekimonyo Analyste politique et professeur des universités