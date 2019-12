Sénégal: A Thiès, "ville-garnison", le CEMGA salue l'action de l'armée

Thiès — Le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général Cheikh Guèye, a tiré, jeudi lors d'une cérémonie d'adieux, un bilan satisfaisant de l'action de l'armée dans la ville-garnison de Thiès, au cours des trois ans qu'il a passés à la tête du commandement militaire.

Le général Cheikh Guèye faisait ses adieux aux officiers, sous-officiers et militaires du rang de la zone militaire numéro 7, lors d'une cérémonie au bataillon des blindés sis à la base aérienne de Thiès.

"Ma visite d'aujourd'hui est particulière en ce sens que c'est la dernière que je vous rends en ma qualité de CEMGA", a dit le général Guèye, évoquant le "symbole" représenté par son séjour à Thiès, "ville-garnison par excellence, qui est un passage obligé pour presque tous les militaires sénégalais".

"Au total, le bilan auquel nous sommes parvenus durant ces trois dernières années nous offre beaucoup de motifs de satisfaction", a dit Cheikh Guèye aux chefs d'états-majors d'armée, officiers, sous-officiers, commandants d'écoles de formation militaire, militaires du rang, etc.Le Centre d'entraînement tactique (CET) capitaine Mbaye Diagne de Thiès ainsi que d'autres structures déterminantes dans la préparation opérationnelle et le soutien des unités en opérations extérieures, comme le centre d'entrainement capitaine Gormack Niang, ont été dotés de nouvelles infrastructures pour améliorer leur capacité d'accueil et relever leur plateau pédagogique, a-t-il dit.

L'Ecole d'application de l'infanterie (EAI) de Thiès, après s'être ouverte aux spécialités de l'arme blindé cavalerie, va accueillir "dès la rentrée prochaine", une formation d'application en artillerie, ouvrant ainsi une nouvelle page dans son évolution vers l'interarmées, poursuit le responsable militaire.Il a évoqué les "importants efforts" qui ont permis de reprendre le camp des mariés et les célibatérium des officiers et sous-officiers.

S'y ajoute, selon lui, que les militaires de la ZM7 ont bénéficié d'une "augmentation considérable" des salaires, primes et indemnités payés en opérations, suite aux mesures générales prises par le président de la République.

Avec les infrastructures inaugurées ce jeudi par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba, l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA) "offre un visage digne des plus grandes académies au monde", s'est-il réjoui. Il s'agit d'un poste de commandement, d'un bloc pédagogique et de deux dortoirs de 106 places, en plus d'un cercle mess de garnison.Les états-majors de l'armée de l'air et de l'armée de terre gagnent dans cette "montée en puissance" de ces structures militaires, selon le général Guèye.

Il a souligné "la place de choix" qu'occupe la ZM7 dans le dispositif opérationnel, en tant que zone carrefour et de transit abritant d'importantes structures de formation militaire que sont l'ENOA, l'EAI, et l'Ecole de l'armée de l'air (EAA), ainsi que des centres d'entraînement.Les officiers y suivent une partie de leur formation, soit dans le cadre de la mise en condition pour les opérations extérieures, soit comme instructeurs dans les écoles ou quand ils sont affectés dans les corps et formations de la place.Thiès est aussi le siège de "deux des plus prestigieuses unités de réserves générales (URG)" de l'armée, que sont le Bataillon de commando et le Bataillon de blindés.Deux unités qui valent "d'énormes satisfactions" à l'armée dans les opérations internes et extérieures, a dit le général Guèye.