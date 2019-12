Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'ONG «Ville de refuge » organise la 1ère édition de «Noël avec les enfants»

L'Organisation Non Gouvernementale «Ville de refuge» a organisé la première édition de «Noël avec les enfants», le mercredi 25 décembre 2019, dans la commune de Masina au quartier Siforco. Sous une ambiance festive, cette structure a communié avec les enfants défavorisés.

Après la matinée de solidarité au profit de ces derniers en août 2019, Ville de refuge qui a pour vocation d'assister les nécessiteux a redonné le sourire aux enfants à travers une fête organisée en leur honneur.

Pour Me Gertrude Nsimba, Noël est une fête magique car elle permet aux adultes de partager avec les enfants une partie de leur monde imaginaire. "L'idée est de faire plaisir aux enfants, car qui dit Noël, dit rassemblement et partage. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Noël accueille et rassemble tout le monde. C'est l'occasion de participer à des moments de joie et de convivialité, c'est-à-dire un moment où on aime que tout le monde soit rassemblé pour partager du bon temps et avoir du plaisir", a-t-elle affirmé.

Les bénéficiaires de cet acte de charité ont exprimé leur joie et leur reconnaissance à l'endroit des organisateurs. Pour certains d'entre eux, l'acte posé a marqué durablement leurs esprits. "Je suis très contente pour le geste qu'a posé Madame Gertrude à notre endroit. Je ne pensais pas que je pouvais passer une très belle fête de Noël comme celle-ci. Que Dieu bénisse cette dame qui a un grand cœur", a déclaré Aphia, une fillette de 14 ans.