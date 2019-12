Congo-Kinshasa: Rumba - Faya Tess au cœur de la 2ème édition de la Soirée Afrique Elégance à Toulouse

interview

Au fil du temps, la Soirée Afrique Elégance s'enracine et prend corps et esprit dans la communauté africaine de la diaspora en France. Après le succès récolté lors de sa 1ère édition, elle devient un événement culturel de référence à Toulouse. Sur le plan musical, la Diva congolaise Faya Tess s'illustre en véritable joker de la Soirée à travers sa belle voix douce qui berce les mélomanes d'Afrique.

L'idéal est de faire raisonner la rumba congolaise considérée comme la meilleure des musiques dominantes au cœur de la fête. Au cours d'un entretien accordé au journal Kinois La Prospérité, Sec Jim MUKIANDI a donné beaucoup de précisions au sujet du choix porté sur l'ex-chanteuse d'Afrisa International pour agrémenter la scène de la 2ème édition de la Soirée Afrique Elégance. Le chargé de l'organisation a souligné l'importance de cette Soirée dont l'idéal est de regrouper des personnes élégantes autour d'une musique élégante dans un cadre élégant.

Ce 28 décembre 2019, la Ville de Toulouse sera en ébullition avec la 2ème édition de la Soirée Afrique Elégance. Quel est votre rôle dans l'organisation de ce grand évènement culturel ?

Jim Mukiandi : Il faut retenir que la Soirée Afrique Elégance est un évènement panafricain qui est organisée par le label Air Monde Culture dont Mr. André TETU est Président-Manager. En tant qu'administrateur Secrétaire Général de la Maison Air Monde Culture, je suis en charge de l'organisation de la Soirée bien évidemment avec mes collaborateurs directs. Je cite : Popaul MALONDA qui s'occupe des finances et Bruno MBANZA, responsable commercial. Je m'occupe également de la logistique et des relations publiques. Ceci me met dans une position d'interface entre les artistes et d'autres personnes qui peuvent intervenir au cours de l'évènement. Au-delà des contacts avec les partenaires, j'organise des réunions pour garantir et assurer le bon déroulement de la Soirée Afrique Elégance. Ensemble, nous constituons une équipe solide et unie qui travaille comme une machine dans cette organisation dont je suis la pierre angulaire.

Qu'est-ce qui va se passer concrètement cette nuit -là à Toulouse ?

JM : La ville rose de Toulouse aura le plaisir pour la seconde fois d'organiser une grande soirée d'envergure dans la salle de l'hôtel restaurant le Trèfle "Soirée Afrique Elégance qui connaîtra la participation de la chanteuse Faya Tess, la diva de la rumba congolaise. Elle partagera la scène avec d'autres africaines venus du Benin, Côte Ivoire, Kenya, Cameroun ... Plusieurs activités sont prévues au cours de cette soirée, entre autres : musique, défilé de mode, Action Sida, dédicace spécial du 7ème et 8ème volume de la série Au temps de classiques et vente de CD de Faya Tess, la Sirène d'eau douce. Ce sera une soirée très spéciale.

Pourquoi Faya Tess revient encore à l'affiche cette année ?

JM : Parce que c'est elle la marraine de la Soirée Afrique Elégance. Au-delà d'être à la Une de l'évènement, il faut noter que Faya Tess est l'une des administratrices de la maison «Air Monde Culture».

Quelle différence y a-t-il entre la 1ère et 2ème édition de la Soirée Afrique Elégance ?

JM : Elles sont toutes les deux des rivales. Déjà, la première édition a connu un succès. D'où, cette fois-ci, nous mettons tout en œuvre pour maintenir le cap et réussir cette deuxième édition qui s'annonce encore époustouflante dans la communauté. Tous les publics qui étaient à la première saison ont fait la publicité pour l'évènement. A ce jour, tous les billets sont épuisés. La rivalité entre les deux éditions est que la deuxième sera à guichets fermés. Evidemment, nous étions à l'écoute de notre public qui nous a fait aussi quelques suggestions et remarques dont nous avons pris en compte pour rendre encore plus attrayante la 2ème édition. Une bonne ambiance responsable sera bel et bien au rendez-vous avec nos artistes africains qui vont agrémenter la Soirée afin de clôturer en beauté l'année 2019.

Pouvez-vous nous rappeler l'objectif de la Soirée Afrique Elégance ?

JM : La Soirée Afrique Elégance est un concept signé " Air Monde Culture ". Nous sommes là pour réunir toutes les communautés au travers cette activité culturelle. Au-delà d'être une rencontre festive, cet évènement vise l'échange et la promotion de la culture africaine dans toute sa diversité. C'est une soirée des femmes et des hommes élégants, autour des artistes élégants, et pour écouter de la musique élégante, dans un cadre élégant. La marraine de la soirée est elle-même une Diva élégante, qui fait de la musique élégante. C'est Faya Tess, l'Ambassadrice de la Rumba originelle.