Congo-Kinshasa: Festival "Nzebi Kongo" - Ermiche Bosenge convie les amoureux de la culture dimanche au musée national

Plus que deux jours nous séparent du coup d'envoi de la 1ère édition du festival "Nzebi Kongo", une grande activité culturelle qui verra plusieurs artistes congolais exprimer leur talent chacun dans sa spécialité. Dans une conférence de presse animée jeudi 26 décembre, dans la salle multifonctionnelle du Musée national de la RDC, sur boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala, la coordinatrice de ce projet, Mme Ermiche Bosenge a lancé un vibrant appel aux amoureux de la culture de venir se rendre compte de ce que représente cette première édition.

"Nzebi Kongo" a-t-elle expliqué, c'est un festival qui rassemble toutes les cultures de la RDC à travers les arts culturels. Il a pour but de promouvoir la mosaïque culturelle congolaise par des expressions artistiques de diverses tribus du pays ; de revaloriser les arts confondus congolais ; de stimuler la population le goût de la consommation excessive de l'art purement congolais ; et de lutter jusqu'à la dernière énergie contre la montée en créneau des antivaleurs ayant élu domicile au sein de la société, et aussi, créer une certaine équilibre dans l'appartenance des tribus.

Pour cette première édition, a-t-elle explicité, il y aura au total 10 tribus qui seront mis en exergue. Entre autres : les tribus Luba, Kuba, Ekonda, Nande, pygmée, Bashilele, etc.

Le festival se déroulera pendant trois jours, soit du 29 au 31 décembre, de 8h à 22h. De 8h à 16h, les activités seront consacrées aux enfants, qui, en croire Ermiche Bosenge, sortiront de ce festival avec une nouvelle conception des valeurs qu'avaient les bantous congolais, aujourd'hui perdues à cause de l'acculturation. De 16h à 22h, c'est ici qu'il y aura des spectacles réservés aux adultes. Au programme, il y aura de la littérature, de l'humour, de la danse traditionnelle, des contes et les devinettes, les fables expositions, du théâtre, de l'art culinaire et de la musique.

Au-delà de son côté festif, cet événement rentre également dans le cadre de la promotion de la culture en mettant un accent sur le social des acteurs culturels notamment, les artistes. Nzebi Kongo encourage les initiations d'activités créatrices des revenues pour les acteurs culturels de tout genre, et lutte contre les inégalités entre les groupes sociaux et les différents acteurs du monde.