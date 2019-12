Congo-Kinshasa: Enfants de militaires et policiers contre les inégalités sociales - Christelle Kiakuba annonce une marche jeudi 14 janvier 2020

Décidément, rien ne peux arrêter les enfants des militaires et policiers pour se prendre en charge. Réunis au sein de l'ASBL "Telema Muana Mapinga", ces jeunes éveillés vont marcher le mardi 14 janvier 2020 pour dire "Non" aux inégalités sociales que subissent les militaires et policiers et pour réclamer l'amélioration effective des conditions de vie de ceux-ci, conformément à la vision du Chef de l'Etat qui a promis de faire du quotidien des forces de l'ordre ainsi que leurs progénitures, son cheval de bataille.

Christelle Kiakuba Lubanzadio, fondatrice et coordonnatrice de TMM, qui a fait cette annonce ce jeudi 26 décembre devant la presse, a ajouté que cette marche partira de la place Kintambo Magasin jusqu'à la cité de l'Union Africaine où un mémorandum sera lu et déposé auprès du Président de la République.

Afin d'éviter toute équivoque, Christelle Kiakuba a fait savoir que cette démarche cadre avec l'article 12 de la Constitution de la République qui parle de "l'égalité de tous les congolais devant la loi" ainsi que l'article 12 du statut de militaire qui dispose que ce dernier jouit de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. «Mais lorsque nous rentrons dans la vie d'un policier, d'un militaire et si nous descendons aux enfants, vous allez constater qu'aucun de nous se trouve dans ses droits alors que cela est prévu dans la Constitution et dans le statut », a déploré l'initiatrice de Telema Muana Mapinga.

C'est dans ce sens qu'elle a précisé que cette manifestation concourra à montrer à la face du monde en général, et de la RD. Congo, en particulier, que ces dispositions et prescriptions constitutionnelles ne sont pas respectées et mettent ainsi en difficulté la vie de ces hommes et femmes en uniformes ainsi que leurs enfants. Ce, malgré le fait qu'ils aient accepté de donner toutes leurs vies pour protéger et défendre les populations et les terres congolaises. «Nous n'avons personne derrière nous. Dieu seul reste notre guide et protecteur, nous ne sommes pas contre les démarches du Président de la République, nous voulons qu'une seule chose pour le moment, c'est l'amélioration effective des conditions de vie de militaires et de policiers, ainsi que leurs dépendants que nous sommes », a-t-elle déclaré, avant de lancer un appel à l'aide.

« Au regard des différents éléments, qui nous motivent à organiser cette marche, afin d'interpeller le Président de la République, que nous considérons comme notre papa à tous, en sa qualité de Commandant Suprême des Forces Armées et de Sécurité de la République ; aussi le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Chef du gouvernement, de nous venir en aide pour sauver les enfant de militaires et des policiers», a lancé Kiakuba Christelle, tout en dressant le même appel aux autres personnes de bonne volonté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat ayant promis de faire de 2020 une année d'actions, cette marche va s'inscrire dans la logique de la politique sociale, car tout congolais, principalement les militaires et policiers ainsi que leurs dépendant, devraient en profiter.