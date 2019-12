Congo-Kinshasa: Kingakati - Olive Lembe Kabila invite les journalistes et artistes comédiens à œuvrer pour la restauration de la paix en RDC

*"Journalistes, Artistes comédiens et humoristes, avant de partager le repas de Noël et aussi pour le Nouvel An 2020 à venir, je vous souhaite avec tous les compatriotes congolais où qu'ils se trouvent, mes Meilleurs Vœux d'amour pour l'année 2020 qui est déjà en route et qui va arriver incessamment". Tel a été le message de Mme Olive Lembe Kabila qui, au nom de son époux, le Président Honoraire Joseph Kabila Kabange, s'est exprimée ainsi, hier, jeudi 26 décembre 2020, devant les journalistes, artistes comédiens ainsi que les autres convives triés au peigne fin, en raison de leurs multiples fonctions.

Plus de 650 personnes composées essentiellement des hommes des médias, Artistes comédiens et Humoristes étaient mobilisés ce jeudi 26 décembre 2020 au Parc animalier de la Vallée de la N'sele à Kingakati.

Mme Olive Lemba a, en effet, fait savoir que Noël est la grande fête pour les chrétiens où ils commémorent la naissance du sauveur du monde Jésus-Christ. La parole de Dieu recommande les chrétiens à partager avec les autres lors de la célébration de cette grande fête.C'est dans cette perspective que la Famille Joseph Kabila a préparé à boire et à manger afin de s'acquitter de la volonté divine. Olive Lembe a précisé, par ailleurs, que le repas et les boissons qu'ils partagent avec ses hôtes proviennent de la récolte de ses champs. Et, c'est pour cette raison qu'il a remercié le bon Dieu en partageant avec les autres. Car, Dieu a exhaussé leurs prières en leur donnant une bonne récolte.Dans son mot, elle a prié pour que "Dieu bénisse tout le monde pour l'année prochaine et qu'il aide chacun à atteindre la nouvelle année de 2020 que nous attendons impatiemment". Puis, elle a ajouté: "Puisque nous avons l'espoir avec Jésus-Christ, nous connaîtrons des meilleurs moments l'année prochaine 2020". Je vous exprime, dit-elle avec compassion, tout mon amour indéfectible et infini.

Voyant l'immensité de la RDC, Olive Lembe, la main sur le cœur, a déclaré : "Je sais que je n'ai pas la capacité de satisfaire tout le monde. Mais quand on a encore la grâce de vivre la vie que Dieu nous offre, il vaut mieux exprimer son amour même avec un échantillon de ses biens aimés que vous représentez ici". Seulement, elle prie le Seigneur pour qu'il n'y ait plus trop de deuils sur notre territoire avant la fin de cette année finissante."Malgré les tristes nouvelles de ce dernier temps dans l'Est de la République, nous sommes avec eux dans nos cœurs avec leurs familles. Nous prions que le Bon Dieu dans son amour et sa grâce puisse consoler les familles éprouvées".

Elle a recommandé à ses hôtes, comme Jésus-Christ nous a recommandé et comme nous naissons avec Jésus-Christ, déclare-t-elle, de prier pour notre cher pays, la République démocratique du Congo. Dieu a choisi pour nous ce pays, nous l'aimons, nous devons l'aimer, le protéger et le sécuriser. C'est notre devoir."Je suis particulièrement touchée pour nos compatriotes notamment, de Beni, Butembo, Minembwe et tous les territoires qui connaissent les affres de la guerre. Je prie le Seigneur vers qui notre Foi est tournée afin qu'il puisse agir et donner la paix".Elle dénonce, par contre, la haine. "A Dieu qui a tout pouvoir de transformer le cœur de l'Homme, j'implore en communion avec vous tous pour qu'Il fasse tout pour que l'amour triomphe sur la haine".

Ces mots de reconnaissance à Dieu et de fierté pour la RDC que porte Olive Lembe Kabila, ont résonné depuis la gigantesque paillote du site de Kisangani dans le Parc animalier de Kingakati comme un appel à l'amour du prochain et à la réconciliation avec Dieu. Ces derniers forment ce que l'on peut appeler l'appel à l'unité. Aux côtés de cet échantillon, elle a envoyé le même message à plus de 80 millions des Congolais dont ces femmes et hommes engagés dans la recherche de la paix à travers l'ensemble du pays. Juste après la fin de cette introduction, tous les invités ont visité deux merveilleux sites de bio-gaz et de captage d'eau situés dans ce même parc animalier de la vallée de la N'sele.