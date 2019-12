Congo-Kinshasa: Fridolin Ambongo - "La situation sociale des Congolais est encore durement marquée par la persistance de la misère... "

Message de Noël de Cardinal AmbongoMes chères Diocésaines et Diocésains, Chers Frères et Sœurs dans le Seigneur,A l'occasion des fêtes de fin d'année et à l'aube de la nouvelle année qui pointe à l'horizon, je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux les meilleurs.

Nous vous avons eu à cheminer ensemble durant cette année qui s'achève. Nous avons partagé les joies et les peines. Nous nous sommes assuré mutuellement soutien et réconfort dans les épreuves et les réussites.Nous voulons commencer la nouvelle année avec de nouvelles bases que nous donne la fête de Noël.C'est un grand évènement pour notre humanité : un Dieu qui se fait homme pour être plus proche de nous. C'est sa réponse concrète aux cris de détresse qui montent sans cesse vers Lui (cf. Ex 3,7-8). Car Dieu ne restera jamais indifférent ni insensible à la situation humanitaire des hommes et des femmes qui crient vers lui.

Tout en saluant les avancées observées ci et là, malgré le chemin qui reste à parcourir, il faut malheureusement reconnaitre que, de nos jours, la situation sociale des Congolais est encore durement marquée par la persistance de la misère, la maladie à virus Ebola, par les tueries ignobles et les massacres à Beni- Butembo et sur le Plateau de Fizi, par les dégâts dus aux Catastrophes naturelles (inondations) à Kinshasa et en Ubangi, par le manque de soins médicaux, par l'insécurité urbaine croissante. Les cris de toutes ces personnes parviennent à Dieu et y compatit.Par ailleurs, j'encourage à titre particulier les acteurs politiques, quelles que soient leurs divergences à se dépasser pour travailler ensemble à la promotion du bien-être de tous les Congolais. Je les exhorte à ne pas prendre plaisir aux malheurs de leurs compatriotes.

Frères et Sœurs,

A l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, je vous exprime toute ma gratitude pour vos prières, vos diverses marques d'attention et vos soutiens multiples.J'implore sur chacune et chacun de vous l'abondance de grâces divines pour l'année qui s'ouvre et que je place sous le signe de la réconciliation et du service du plus petit et du pauvre. C'est pour concrétiser ce désir que j'ai mis sur pied le Service Diocésain de la Diaconie.Puisse la Vierge Marie, proche de Jésus à la Crèche et au pied de la Croix, vous entourer de sa proximité maternelle en toutes circonstances de votre vie pour que la nouvelle année 2020 vous soit agréable. Joyeux Noel 2019 et Heureuse année 2020.Avec ma bénédiction apostolique et l'assurance de ma prière.