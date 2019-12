Congo-Kinshasa: Sondage « Echos d'Opinion » - 2019, les mandataires publics qui se sont distingués sont là !

analyse

Au soir de l'année 2019, votre Agence «Echos d'Opinion », s'associe au bilan que le public fait sur l'un ou l'autre mandataire public. Elle s'est particulièrement concentrée sur 10 mandataires qui se sont distingués. Comme plus souvent, nous avons travaillé sur un échantillon de 1000 personnes ciblés. Nous avons interrogé toutes les tranches d'âge et toutes les catégories socio-économiques. Cette enquête est aussi bien qualitative et quantitative. Elle se base sur les faits palpables et notables qui ont un lien direct avec leur vécu quotidien. Aussi, nous sommes-nous intéressés à certains événements qui ont bouleversé les cours des choses pendant cette année, une année dominée par la célébration, par Félix Tshisekedi, de sa première fête de nativité à la tête de l'Etat.

Déo Rugwiza

La nouvelle qui, le plus, a pesé sur la balance, est celle de la création par Rugwiza de la caisse de retraite pour ceux qui ont rendu des louables services à l'Entreprise. Pour ces retraités bénéficiaires de cette initiative, il a placé une somme équivalant deux mois sur fonds propres de la DGDA. Pour éviter de mauvaise surprise pour ceux qui en accumulé 3 mois de retard par rapport à la rétrocession. En deux mois, retenons que la moisson était tout simplement abondante pendant année qui vient de s'achever. Les 3 journées « Portes ouvertes » de la Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA, ont grandement joué dans la balance pour Déo Rugwiza. L'opinion a eu une idée assez claire sur ses réalisations et a compris pourquoi l'entreprise baigne dans la paix sociale. La plupart de gens interrogés évoquent sa participation à 40% au budget du Gouvernement avec implication sur la gratuité de l'enseignement. A ceci s'ajoutent la lutte contre la corruption, la fraude, la contrefaçon, le détournement, le coulage des recettes et d'autres maux. On note également la facilité avec laquelle les agents et cadres de la DGDA accèdent aux soins de santé, même à l'étranger, l'avancement des grades et gratification sans discrimination ni clientélisme. La population souhaite que tout celui qui veut gérer la chose publique s'inspire des méthodes de Déo Rugwiza. Voilà pourquoi, le baromètre indique 87% d'avis favorables.

Agnès Mwad

Le paiement des allocations familiales constitue le point commun du plébiscite de la responsable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS. La nouvelle robe que porte l'immeuble abritant cette entreprise n'a pas été laissée de côté. Le choix que ses partenaires de l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique centrale (BLAISAC), ont porté sur sa personne plaie en sa faveur. La population a également noté les prestations sociales dont bénéficient les assujettis de cette entreprise publique. Agnès Mwad passe pour le meilleur gestionnaire grâce à l'amélioration des conditions sociales des cadres et agents de la CNNSS. Certaines personnes interrogées préfèrent faire partie du personnel et souhaite que ce leadership demeure pour longtemps. Voilà pourquoi, elle engrange 81% d'opinion en sa faveur.

Laya Sinsu

Le Directeur Général de la Société de Transport et des Ports, SCTP en sigle. Cette société publique, grâce à son leadership, a remis la pendule à l'heure dans plusieurs compartiments de son entreprise, notamment la remise en marche des machines longtemps abandonnées, la circulation du train express, le bateau qui flotte à nouveau, le paiement régulier de salaire une gestion orthodoxe de l'appareil de l'Etat qui redonne du sourire au personnel, longtemps habitué aux murmures. Laya Sinsu a réussi à mettre en marche le train express Kinshasa-Matadi, avec une fréquence hebdomadaire. Nombreux passagers de ce train ne manquent pas d'en apprécier le confort et la sécurité.

Ses premiers mérites sont d'avoir réhabilité presque tous les ports notamment le Port International de Matadi, l'axe Fleuve, l'axe Kasaï, l'axe Sankuru et bien d'autres dans plusieurs représentations. Ensuite, il a fait marcher le Bateau M/V Kokolo, en jachère depuis belle lurette, pour desservir des zones longtemps enclavées. Etant donné qu'il n'y plus de rupture de stocks, il n'a pas eu de rareté sur le marché. Le public attribue cette performance à la SCTP. Ces résultats justifient 70 % que Laya Sinsu gagne dans le Sondage.

Patrice Kitebi

Le Fonds de Promotions de l'Industrie est durant cette année cité dans plusieurs occasions : la réfection de l'Institut Mokengeli et le financement de plusieurs autres projets à impact positif pour la population. Patrice Kitebi avance avec le soutien de petites et moyennes entreprises en sauvant de l'emploi et en créant des richesses pour faire reculer la pauvreté. L'orthodoxie de sa gestion est associée à la somme de 870.377.846,81 CDF retenue comme le solde de la trésorerie des Fonds de Promotions de l'Industrie. Il compte, d'ailleurs diversifier les secteurs. Il mérite les 66% que lui attribue l'opinion.

Lucien Ekofo

Il a hérité une entreprise au bord de la faillite avec des revendications qui n'en finissaient pas faisans la Société nationale d'Assurances un foyer des tensions sempiternelles. Aujourd'hui, grâce aux stratégies professionnelles Ekofo réussi à améliorer les conditions sociales de ses salariés si bien que la paix sociale est vite rétablie. Les activités qui entourent le « Jeudi sinistre » intéressent la population. Depuis l'ouverture aux privés du marché d'assurance, le Directeur Général sait bien amortir le choc du à la concurrence et arrive à mobiliser plus des recettes qu'auparavant. Le baromètre indique 64% dans le sondage.

Benjamin Wenga

Il aura été l'homme le plus calomnié de tous les mandataires. Des érosions par-ci, les Nids de poule par-là. Mais avec la réhabilitaion de la chaussé urbaine, de Kinshasa en particulier et des provinces en général, Benjamin Wenga retrouve sa place au soleil. Des injures se transforment en sourire. A Kinshasa, les avenues Luambo, universités, By pass... revêtissent de leurs belles robes et défient l'opération « Kin Bopeto ». Le Directeur Général de l'Office des Voiries et Drainage, OVD, passent pour une vedette avec les chantiers installés presque partout, sans oublier les « Sauts-des- moutons ». La lutte antiérosive et les curages des caniveaux lui valent aussi 61% d'avis favorables.

Maurice Tshikuya

Comme s'il était l'initiateur du Forum sur la formation professionnelle, Maurice Tshikuya vole à la vedette au ministre de ce secteur. Déjà avec une certaine longueur d'avance, il s'est battu contre le chômage, la mendicité, la pauvreté et le banditisme. L'Institut National de Formation Professionnelle est le véritable moteur du bien-être social, comme l'a semblé reconnaitre certains sujets de la population interrogée. Ila su diversifier les secteurs d'intervention, sans oublier qu'il a construit plusieurs sites de son institution : Lubumbashi, Mbuji-Mayi... Peut-être, restera-t-il la ville de Kananga, comme semble le souhaiter certains, à cause de sa situation post-conflits. Etant donné que l'emploi suscite toujours de l'engouement, le sondage lui attribue 58% dans la balance.

Patient Sayiba

Jusque-là, le Directeur Général de l'OGEFREM s'acquitte du devoir reçu du Gouvernement, celui d'accroitre la productivité nationale dans le secteur du transport maritime, de rechercher l'efficacité et la rentabilité de toute opération depuis le producteur jusqu'au consommateur, de défendre et représenter les intérêts des chargeurs et de tous les opérateurs économiques de la RDC auprès des instances tant nationales qu'internationales, de l'assistance et la prestation des services d'appui dans les opérations d'importation et d'exportation, de la réalisation d'investissements notamment en matière d'infrastructures. Cette vocation pluridimensionnelle est remplie avec efficacité. Voilà pourquoi, l'Office de Gestions des Fret Maritime et Multimodal est bien côté par le public. Son directeur gagne 55% d'opinion favorables.

Jacques Kamenga

Le Directeur Général de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES, apparait dans le Sondage. Peut-être, la population vient de comprendre son rôle par rapport aux attaques injuste dont il était victime de la part d'un membre d'une Association des Droits de l'Homme. Il est agent principal du décollage de cette Société et l'appropriation des mines congolaises à travers le nouveau code minier. Beaucoup de concessions minières spoliées ont été récupérées. Avec l'avis de l'opinion, l'histoire de 200 millions vient d'être effacée de revers de la main. Cat l'Etat financier de la Gécamines affiche une parfaite santé. Les agents ne connaissent pas d'arriérés de salaire. Cette paix sociale permet à l'Entreprise d'atteindre les assignations consignées dans le budget. Cette renaissance lui vaut 53% dans le sondage.

Maguy Sambi Kikutwe

Cette dame progresse malgré des critiques acerbes et injustes dirigées vers sa personne au mois de juin dernier. Maguy Sambi dirige cette Régie financière de main de fer. Comme dans le passé, il aucun problème ne se pose quant à la prime de la plus-value ou bonus comme c"est courant dans leur vocabulaire. Le paiement a été bel et bien fait relativement à la procédure. Cette jeune institution financière lutte contre le coulage des recettes et se bat pour atteindre des assignations lui consignées par le Gouvernement. Le travail abattu pendant l'année qui s'achève le démontre, chiffres à l'appui. Elle arrache 51% de voix populaires.

Conclusion

En restant fidèle à notre méthodologie, retenons que tous les mandataires n'ont pas figuré dans le présent Sondage. Un fait, par ailleurs, reste à signaler : ceux qui n'ont pas été cité par la population font leur entrée, depuis le début de l'année. Ceux qui y sont absents n'ont pas, du tout démérité, mais que, pour des raisons d'économie, votre Agence a préféré se limiter à ce nombre. Ils pourraient, s'ils doublent l'effort, dans l'esprit d'émulation, être retenus.