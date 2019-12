Congo-Kinshasa: Barumbu - Le Bourgmestre Guillaume Sefu Ilunga encourage les jeunes de walesa ministries au changement de mentalités

Sans l'ombre d'un quelconque doute, le Bourgmestre de la commune de Barumbu, Ilunga Sefu Guillaume figure parmi les rares autorités administratives de la ville-province de Kinshasa qui, dans la mise en application de l'opération Kinshasa-bopeto, mettent un accent particulier sur le changement des mentalités dans le chef des jeunes de la rue et autres personnes de cette même catégorie.

A cet effet, Monsieur le maire de cette municipalité a reçu mardi 24 décembre 2019, dans son office, une frange de jeunes de Walesa Ministries, autrefois sans famille, en ces jours, recueillis et formés dans un centre d'hébergement porté par l'évangéliste Kabundi Walesa. Il était question d'avoir un entretien avec le conseil-municipal de cette agglomération afin de tirer de lui quelques leçons de sagesse.

Venus en masse à la veille de la fête de noël, la délégation des jeunes filles et garçons de Walesa Ministries que dirige l'Evangéliste Kabundi Walesa, ont envahi, plein comme un œuf, le bureau de travail du Bourgmestre Ilunga Sefu Guillaume, dans la commune de Barumbu.

Emu par cette visite "surprise", le maire de la commune de Barumbu n'a pas voulu garder des bons conseils pour soi-même. « En vous regardant aujourd'hui, je peux avouer que je me revois en vous, quelques années en arrière », a déclaré d'entrée de jeu le Bourgmestre de Barumbu. Et de poursuivre : « Je peux simplement vous conseiller de croire au Dieu de votre père qui a permis que je passe ce jour-là du haut de la chaire pour me rendre compte que vous étiez là, il n'existe aucun d'ingrédient magique, croyez aussi en votre potentialité tout en étant très courageux car, ce sera le canal par où l'Eternel passera pour vous élever en dignité ».

L'occasion faisant le larron, le haut fonctionnaire de la commune où se trouve l'université William Booth s'est résolument donné le devoir de rappeler ouvertement les zones sombres de son enfance en vue d'édifier ses sujets sur son parcours de self made man. S'exprimant d'une façon nostalgique, Guillaume Sefu Ilunga a encouragé les jeunes en ces termes : « Il est arrivé une fois dans mon jeune âge d'être sans famille, parce que très tôt, rappeler dans le devoir de servir dans l'armée, surtout pendant la guerre de 80 jours, je peux vous avouer qu'en ce temps-là, je manquais même de quoi me nourrir ou de l'eau à boire en longueur de journée. Je n'avais personne, je le redis personne, pour me faciliter la vie, si ce n'est moi-même. Raison pour laquelle, je me qualifie aujourd'hui de self-made man qui a, contre vents- et-marée, affronté, tel un brave, les aléas de la vie, pour devenir aujourd'hui par la grâce de L'Eternel, celui qui vous prodigue ce précieux conseil. O mes frères, la vie ne fait pas de cadeau. Battez-vous ! ».

A préciser que celui que les intimes appellent affectueusement "Grand coach " promet de mettre sur pieds, dans les prochains jours, des cadres d'envergures en ce qui concerne l'encadrement des jeunes congolaises et congolais.