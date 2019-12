Afrique: Les conséquences du charcutage du continent

*L'accession des Etats Africains à l'indépendance dans le cadre d'un nationalisme étroit, à la suite de la décolonisation, fait apparaître sous des formes aiguës, dans plusieurs d'entre ceux-ci, des tensions qui ont préoccupé la défunte OUA et, jusqu'aujourd'hui, préoccupe l'Union Africaine.

Les Africains ont acquis la faculté de choisir leur destinée dans le cadre territorial que leur avait donné le colonisateur.

Mais ce cadre, ne correspond nullement à des réalités socioculturelles des populations concernées. Dans la plupart de cas, c'est le groupe majoritaire qui a pris le destin du nouvel Etat et en a déterminé les structures. Des groupes minoritaires ont pu se trouver conduits à revendiquer leurs droits ; et même, à la limite, à se séparer. C'est ce qui explique les éternels conflits et querelles dégénérant parfois en véritables guerres entre ces groupes. Les cas de ces guerres sont nombreux et font ressembler l'Afrique à une véritable poudrière.

Sur le plan interafricain, huit frontières sur 10 sont sans aucun rapport avec la configuration de l'Afrique précoloniale et n'ont, par conséquent, aucun lien ni avec l'histoire, ni avec la géographie de l'Afrique. Plus de cinquante ans après l'indépendance, le poids du passé colonial pèse encore dangereusement aussi bien sur les peuples que sur leurs Etats respectifs dans leurs rapports mutuels.

Le découpage du territoire par les frontières coloniales reste sans rapport avec la réalité culturelle des masses ; ce cadre arbitraire a déterminé les classes dirigeantes diversement acculturées, qui rejettent avec mépris les identités et les intérêts réels de leurs paires moins favorisés. Le président Houphouët-Boigny et le président Kwame Nkrumah pouvaient parler à peu près la même langue akan, mais ils se définissaient essentiellement comme francophone et anglophone, et leur opposition a dominé les premières années de l'indépendance africaine.

Sur le plan des « logiques africaines », on insiste souvent sur le morcellement culturel et linguistique de l'Afrique ancienne, auquel l'Etat colonisé et postcolonial ne feraient qu'apporter un remède nécessaire, car le monde d'aujourd'hui ne souffre pas de telles dispositions. Mais la réalité est tout autre. Si des communautés ethniques de petite dimension existaient, en effet, au nombre de plusieurs centaines, on constate, au vu de leurs particularités linguistiques et culturelles, qu'elles n'étaient presque jamais isolées. Elles appartenaient à des ensembles culturels régionaux largement homogènes. La conscience de ces solidarités plus larges, était naturellement très variable. La réalité objective de ces familles ethniques correspondait donc à une prise de conscience très variable mêmement.

Et le Dr Kwame Nkrumah avait raison, à la conférence constitutive de l'OUA à Addis-Abeba en 1963, de proclamer que « il n'y a pratiquement pas d'Etat africain qui n'ait des problèmes de frontières avec ses voisins. » Dans tous les cas, les frontières issues de la colonisation ont fait surgir des conflits dans les relations interétatiques tenant tantôt à la résurgence du nationalisme territorial revendicatif, tantôt à l'idéologie de l'Unité africaine dans sa version originale et progressiste. La compartimentation de l'Afrique a confiné les peuples africains dans un nationalisme territorial revendicatif s'exprimant de deux manières : soit sous la forme de l'irrédentisme, soit celle de l'expansionnisme. En Afrique, les contestations territoriales s'exprimant sous la première forme sont nombreuses et très variées. Certains Etats s'estiment lésés par le tracé des frontières coloniales et ne cessent de prouver la théorie de l'irrédentisme. Les voilà demander la révision des frontières coloniales.

Voici la liste de conflits de frontières, de nationalités ou d'affrontements plus ou moins sanglants, qui ont eu lieu entre pays africains depuis la fondation de l'OUA (1963) :

L'Algérie et le Maroc ont fait la guerre en 1964 dans la région de Tindouf ;

Le Maroc s'est opposé à la Mauritanie dans les années 1960, car le premier revendiquait purement et simplement toute la deuxième ; et l'on sait que, de temps en temps, le Président Sénégalais Senghor laissait entendre qu'il pourrait revendiquer toute la partie de la Mauritanie peuplée de Nègres ;

Le Maroc et la Mauritanie, cette fois d'accord, ont grossièrement agressé la République Arabe Sahraouie Démocratique depuis 1975, à la suite des manœuvres franco-américaines auxquelles l'Espagne a cru devoir s'associer;

La Libye et le Tchad sont en conflit ouvert au sujet de la « Bande d'Aouzou » que la première occupe en territoire tchadien ;

La Somalie et l'Ethiopie sont en guerre au sujet de l'Ogaden actuellement territoire éthiopien ;

La Somalie et le Kenya sont en conflit, la première revendique une partie du territoire du second ;

Le Soudan et l'Ethiopie ont un contentieux territorial et politique;

Le Kamerun et le Gabon se sont déjà affrontés au sujet de la frontière entre les deux pays, mais la chose est cachée à l'opinion publique ;

Le Kamerun et le Nigeria se sont déjà affrontés plusieurs fois pour les mêmes raisons que précédemment et avec la même discrétion ;

Le Ghana et le Togo se sont déjà bien disputés au sujet de l'ex-Togo sous domination coloniale britannique ;

Le Mali et la Haute-Volta se sont livrés à des affrontements militaires au sujet de la frontière qui les sépare ;

Mobutu Joseph a eu des revendications sur le Cabinda angolais riche en pétrole, revendications curieusement reprises pour leur propre compte par certains cercles plus ou moins officiels à Brazzaville ;

A la stupéfaction générale, Idi Amin Dada, sûr de l'impotence de l'OUA, il est bien placé à ce sujet puisqu'il fut le Président de l'OUA en 1975. Il s'est arrogé le droit, à la fin de 1978, de procéder à une «correction de frontières» au détriment de la Tanzanie, provoquant, du même coup, une guerre. Comment provoquer la correction des frontières sans susciter la grogne générale ?

A l'Est de la République Démocratique du Congo, le Rwanda ne cesse de revendiquer la révision de la frontière avec celle-là.

On sait aussi que le territoire de Kahemba entre la République Démocratique du Congo et l'Angola a donné naissance à un conflit de frontière. C'est aussi cela l'Afrique sans les Africains.

C'est la conséquence de l'ordre du désordre en Afrique noire. L'ordre du désordre qui replongea l'Afrique et les Africains dans l' « afro-pessimisme » sur la lancée des vagues des démocratisations et de la « renaissance africaine». Ceci fait voir au fait que les Africains seraient entrain d'effectuer un retour à une «Afrique-cauchemar » prête à s'embrasser comme un morceau d'étoupe. Oui, ces guerres usent réellement l'Afrique.

La question est sérieuse

Les frontières africaines constituent aujourd'hui une réalité tangible et pénible pour l'Unité Africaine. L'Afrique, malgré elle, doit accepter le fardeau des frontières malheureuses et du morcellement hérité de la colonisation, mais elle ne doit pas, à mon avis, sacraliser cet héritage. Elle doit s'efforcer d'en faire meilleur usage. Ce qui exige, de la part des Etats, une volonté juridique, économique et institutionnelle susceptible de faire perdre à ses frontières leur valeur sacrosainte.

Ainsi, le principe de l'intangibilité des frontières, proclamé officiellement et solennellement par l'Organisation de l'Unité Africaine, me paraît une notion politique et idéologique dans le cadre de l'évolution historique de l'impérialisme partageur de l'Afrique, dans son effort de faire échec à la matérialisation d'une véritable unité africaine. Il est la marque de la survivance du droit international de la colonisation issue de la Conférence de Berlin de 1885 dans les relations entre les Etats Africains.

La question est sérieuse. Elle est urgente tout en restant d'actualité. Et l'absence de débat à ce sujet m'inquiète. Il me paraît important que les Africains engagent, au plus vite, un dialogue à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une simple discussion, des négociations pompeuses et coûteuses pour confronter les contenus dans les agendas de différents protagonistes. Il faut au plus vite entamer un autre type de dialogue pour façonner une Afrique plus humaine.

Lorsqu'ils décidèrent de se pencher, en 1963, sur leur devenir commun, les chefs d'Etats africains eurent à régler la problématique majeure de l'Afrique indépendante : celle de frontières léguées par l'impérialisme partageur qui, entre 1880 et 1900, avait réalisé au gré de ses intérêts, ce que l'on a appelé le « Scramble of Africa ».

Pour éviter de se trouver plongés dans des situations inextricables et des conflits prévisibles, les conférenciers d'Addis-Abeba ont inscrit dans leur charte le principe de l'intangibilité des frontières en se fondant sur la règle juridique de l' « utis possidetis ». L'artificialité des frontières était alors considérée comme moindre mal. Non, les frontières doivent unir les peuples au lieu d'enchaîner leurs Etats. Elles doivent être considérées comme des traits d'union loin d'être des remparts, des chaînes ou des butoirs. Leurs missions doivent être de rassembler plutôt que de contenir. De tous les temps, elles étaient au service des peuples que des Etats. Elles doivent plus sauvegarder loin de verrouiller. Devenant de plus en plus étanches, voulant identifier plus les Etats que les peuples, elles deviennent source de tentation aux rebellions. Un peuple, écartelé entre plusieurs Etats, est toujours hanté par un désir de retrouver son unité perdue.

A l'inverse, l'Etat, d'après le principe de l'intangibilité des frontières reste toujours tenté de garder en son sein, des peuples « captifs ».De ces antagonismes, l'histoire a prouvé l'éclatement de plusieurs conflits. En effet, depuis les indépendances de 1960, la liste - jamais close - est longue. Les Africains ne croient pas du tout à l'existence réelle et concrète de leurs Etats encastrés dans des frontières qui ne sont pas les leurs dans les frontières qui les divisent et qui jouent à leur détriment.A ce sujet, une conférence s'était réunie à Accra du 5 au 13 décembre 1958.

Pour les participants, des frontières telles que laissées par l'impérialisme partageur doivent être rectifiées pour les rendre plus aptes à la paix et à la stabilité en Afrique.Ce courant « révisionniste», conduit courageusement par le Président Nkrumah, perdra sa vitalité en 1958 même. Et au sommet d'Addis-Abeba de 1963 - constitution de l'unité africaine - le Président ghanéen se trouva minorisé. Sa voix n'eut pas d'écho. Sous le diktat de l'impérialisme, les chefs d'Etat, en conférence, ont eu le temps de fourbir leurs armes pour garder le statu quo. Le « désordre » fut ainsi consacré.

C'est ainsi que le rêve panafricaniste fut battu en brèche. « L'Afrique doit rester telle qu'elle est ». Très vite, et c'était clair aux yeux de tous, l'idée d'un découpage territorial plus conforme aux intérêts des peuples africains s'est évanouie profondément. Coûte que coûte, les nouveaux « Princes » étaient résolus à défendre et consolider leurs « citadelles ». L'impérialisme partageur a triomphé sur toutes les lignes au détriment de l'Afrique et des Africains. Ils sont tous cadenassés par « ce vestige fatal du colonialisme ».

L'Afrique, ainsi balkanisée, est composée des colonies faibles qui, malheureusement, vont devenir, hélas, des Etats faibles. La décolonisation de ceux-ci n'a pas suivi celles des frontières. C'est ici qu'il faut s'interroger sur la nocivité des frontières africaines qu'on voudrait absolument « intangibles ». C'est encore cela l'Afrique sans les Africains. L'Afrique du désordre politique.Il faut peut-être penser que la remise en valeur de ces frontières, comme espace-zone culturel et commercial, peut permettre de trouver un antidote contre la balkanisation du continent contre son dépeçage. L'unité de l'Afrique paraît être l'une des thérapeutiques.Loin d'être une utopie ou un rêve, ceci est possible si les volontés politiques s'y activent. Il était déjà temps, il est encore temps qu'on avait compris, qu'on comprenne que les Etats, en Afrique, sont des prisons des peuples qui se présentent comme une série des têtes cancéreuses du continent. Alors, les sapeurs-pompiers étrangers, avec leurs agendas cachés, peuvent se pointer pour « sauver » l'Afrique.