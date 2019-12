Congo-Kinshasa: Sort des sinistrés de dernières pluies diluviennes - Muabilu, Paluku, Molendo et Matembo mettent la main à la pâte

Bientôt un ouf de soulagement en faveur des compatriotes sinistrés de dernières pluies diluviennes à Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée, mardi 24 décembre 2019, par le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu. C'était dans son cabinet de travail, situé à l'immeuble de la territoriale, en présence des Experts des ministères concernés. En un mot comme en mille, aux prises avec la presse, le Ministre d'Etat a rassuré que le gouvernement de la République, via leur team 4, le Gouverneur de Kinshasa y compris, est en train de travailler d'arrache-pied pour octroyer un logement décent et/ou humain, à ces compatriotes sinistrés.

C'est ainsi que les ministres de l'Industrie, Aménagement du territoire, Affaires foncières ainsi qu'Urbanisme et habitat ont instruit leurs Experts à se hâter quant aux différents détails, pour permettre la relocalisation de ces compatriotes, à qui un site est d'ores et déjà réservé dans la commune de Maluku. "Les Experts sont là en train de travailler, de manière pratique, afin que la descente se fasse très vite, pour pouvoir délimiter le site et nous proposer des aménagements qu'il faut", a rassuré Pius Muabilu.

Dans sa plaidoirie, insiste-t-il, il est important que l'on relocalise le plus vite ces compatriotes sinistrés de dernières pluies diluviennes à Kinshasa, mais aussi et surtout il convient de leur offrir les conditions de vie acceptables en tant qu'humains, à charge du gouvernement de la République.

Il faut souligner que cette équipe de 4 membres du gouvernement Ilunkamba, élargie au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, est décidée à travailler pour limiter toutes formes de dégâts, dans les secteurs de l'urbanisme, habitat, aménagement du territoire, affaires foncières, industrie. L'opinion nationale est ainsi appelée à respecter strictement les lois de la République, dans ces secteurs respectifs, afin de s'aider et éventuellement aider l'Etat congolais à ne plus enregistrer des morts issues des pluies diluviennes.

Ce rendez-vous est consécutif au dernier Conseil des ministres où le gouvernement avait adopté le plan du Ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, en vue de la relocalisation des victimes de dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Y ont pris part le Ministre de l'Industrie, Julien Paluku, celui de l'Aménagement du territoire, AGE AJE Matembo, des Affaires foncières, Sakombi Molendo, et le Ministre d'État ayant en charge l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala.