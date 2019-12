Maroc: Les chefs d' entreprise anticipent une stagnation des effectifs employés

Marchands non financiers et grossistes s'attendent à une hausse de leurs activités au quatrième trimestre

Aen croire les chefs d'entreprise opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros, l'année 2019 devrait s'achever sur une hausse de l'activité globale pour les premiers et une stabilité du volume global des ventes pour les seconds. C'est du moins ce que révèlent les résultats des enquêtes de conjoncture menées par le Hautcommissariat au plan (HCP) auprès des entreprisesrelevant dessecteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros au titre du quatrième trimestre 2019. Dans une note d'information publiée récemment, le Haut-commissariat indique que 35% des chefs d'entreprise sondés pensent que le secteur desservices marchands non financiers devrait s'achever sur une hausse de l'activité globale, en raison, d'une part, de l'amélioration prévue dans les activités du «Transport aérien» et de l'«Entreposage et services auxiliaires des transports» et, d'autre part, de la baisse prévue dans les branches des «Activités de location et location-bail» et de la «Restauration».

A en croire l'institution publique, seuls 13% des marchands non financiers disent s'attendre à une baisse de l'activité dans ce secteur. Selon toujoursl'enquête, plus de la moitié des chefs d'entreprise (61%) anticipe une stabilité de la demande et une majorité (80%) affirme s'attendre à une stagnation des effectifs employés. Il est à noter qu'«au troisième trimestre 2019, le taux d'utilisation des capacités de prestation des services marchands non financiers (TUC)se serait établi à 78%. Tandis que l'activité du secteur aurait connu une hausse selon 66% des patrons et une baisse selon 12%», a révélé le Haut-commissariat. Ainsi que l'a souligné l'institution, cette évolution aurait été le résultat, d'une part, de la hausse d'activité enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications», et du «Transport aérien» et, d'autre part, de la baisse d'activité enregistrée au niveau des branches des «Activités de poste et de courrier». Par ailleurs, les chefs d'entreprise pensent que «l'évolution de l'activité globale des services marchands non financiers aurait été accompagnée d'une hausse des prestations à l'étranger», a noté le HCP soulignant que 77% des patrons ont jugé les carnets de commande du secteur d'un niveau normal et que 69% d'entre eux estiment que l'emploi aurait connu une stagnation. Concernant les appréciations des grossistessondés, il ressort de l'enquête que 73% des patrons du secteur du commerce de gros prédisent une stabilité du volume global des ventes pour le quatrième trimestre de 2019. Seuls 17% d'entre eux disents'attendre à une augmentation.

Dans sa note d'information, le Haut-commissariat explique que cette évolution serait principalement attribuable, d'une part, à la hausse des ventes dans les «Autres commerces de gros spécialisés» et le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et, d'autre part, à la baisse des ventes dans le «Commerce de gros d'autres équipements industriels» et le «Commerce de gros de biens domestiques». Si la majorité des grossistes (87%) pense que l'emploi devrait connaître une stabilité des effectifs, ils sont 65% à croire que les commandes prévues pour le quatrième trimestre 2019 seraient d'un niveau normal. Un avis que ne partagent pas 29% d'entre eux préférant s'attendre à des commandes inférieur à la normale

. A noter que les appréciations des grossistessur l'évolution de l'activité au cours du troisième trimestre 2019 révèlent que les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une baisse selon 38% des grossistes et une hausse selon 13 % d'entre eux. Selon le HCP, cette évolution serait principalement attribuable, d'une part, à la baisse des ventes enregistrée dans les «Autres commerces de gros spécialisés» et le «Commerce de gros d'autres équipementsindustriels» et, d'autre part, à la hausse des ventes enregistrée dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication». Autres enseignements de ces enquêtes : 75% des chefs d'entreprise pensent que l'emploi aurait connu une stabilité, un peu moins (73%) estiment que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal et un peu plus de la moitié (37%) que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une baisse.