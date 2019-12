Sénégal: Hausse de l'électricité - "Nio Lank" annonce une marche à Guédiawaye

Dakar — Le collectif "Nio Lank" opposé à la hausse des prix de l'électricité tient une marche pacifique vendredi après-midi à Guédiawaye, en banlieue dakaroise.

Le collectif dont la tentative de rassemblement, vendredi dernier à la Place de l'Indépendance, a été réprimée par la Police, exige également la libération d'une de ses figures, Guy Marius Sagna, le leader de Frapp France Dégage.En conférence de presse, jeudi, les responsables du collectif qui disent avoir adressé une autorisation à la Préfecture ont également annoncé la tenue d'une grande manifestation le 10 janvier.

Les forces de l'ordre déployées vendredi dernier en nombre sur les points névralgiques de Dakar et les axes menant à la Place de l'indépendance ont réprimé la manifestation à l'appel du collectif "Nio Lank" (On refuse) regroupant des mouvements et organisations contestant l'augmentation des prix de l'électricité. Une mesure entrée en vigueur au 1er décembre.Une trentaine de protestataires avaient ainsi été arrêtés par la Police avant d'être relâchés dans la soirée.En dépit d'une interdiction préfectorale de leur marche pour "imprécision de l'itinéraire, risque réel de trouble à l'ordre public", des manifestants avaient réussi, le 29 novembre, à s'accrocher aux grilles du palais de la République pour protester contre la hausse du prix de l'électricité.

Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et 7 autres individus avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Dr Babacar Diop, enseignant-chercheur au département de Philo de l'UCAD et leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) et 4 manifestants ont bénéficié d'une liberté provisoire.Le collectif "Nio Lank Nio bagne" a organisé une marche contre la hausse des prix de l'électricité le vendredi 13 décembre de la Place de la Nation au rond-point de la RTS.Une hausse de 6% sur la Moyenne et la haute tension et une hausse de 10 % sur la Basse tension en épargnant les consommateurs des clients domestiques sur la 1ere tranche sont entrées en vigueur depuis le 1er décembre.