Madagascar: Marche de l'opposition - Risque d'affrontement avec les forces de l'ordre demain

Premier responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publics dans la Capitale en tant que président de l'OMC (Organisme Mixte de Conception), le préfet de police d'Antananarivo n'a pas donné une suite favorable à la demande d'autorisation de manifester déposée par l'opposition. Pour le Général Angelo Ravelonarivo, la marche vers le tribunal administratif d'Anosy envisagée par le TIM, le RMDM (Rodobe ny Mpanohitra ho any Demokratia eto Madagasikara) et le MCFIE (Mouvement des Citoyens contre les Fraudes et Irrégularités Electorales) comporte des risques d'atteinte à l'ordre public, alors que les tananariviens ont le droit de vivre les derniers jours de l'année 2019 dans la sérénité et l'apaisement. La réaction de l'opposition n'a pas tardé. Selon Edouard Tsarahame, la marche de demain sera pacifique. « Notre objectif est d'effectuer une marche pacifique vers le tribunal administratif d'Anosy pour y remettre en main les preuves des fraudes et des irrégularités constatées lors des Communales du 27 novembre. Nous n'allons pas enfreindre les lois en vigueur. Notre mouvement sera mené dans le strict respect de la légalité. », a expliqué ce dirigeant du RMDM.

Avant 9 janvier. La structure ad' hoc de la CENI pour la province d'Antananarivo présidée par le vice-président Thierry Rakotonarivo a renvoyé le TIM devant le tribunal administratif pour une éventuelle confrontation des listes électorales émargées utilisées lors des Législatives du 27 mai et des Communales du 27 novembre. Le parti « Tiako I Madagasikara » qui a présenté Riana Randriamasinoro aux Municipales d'Antananarivo Renivohitra a constaté que la liste émargée aux Législatives n'est pas celle utilisée aux Municipales du 27 novembre.

Pour la Commission Electorale Nationale Indépendante, cette demande de confrontation des listes électorales relève des contentieux électoraux, et c'est donc le tribunal administratif qui est comptent pour statuer. La balle se trouve dans le camp des juges administratifs depuis le 9 décembre 2019, date de la proclamation par la CENI des résultats provisoires des Communales organisées dans la province d'Antananarivo. Puisque la loi en vigieur donne un mois à partir de cette date au tribunal administratif pour publier les résultats officiels, le verdict de la juridiction administrative est donc attendu au plus tard le 9 janvier. Lors des meetings organisés depuis quelques semaines au Magro de Behoririka, le TIM n'a de cesse de lancer des appels aux juges du tribunal administratif à être indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Des appels dont les réponses seront connus dans la première semaine de la nouvelle année 2020.