Madagascar: Création d'emploi - Le Japon prêt à investir

Ochiro Ogasawara va quitter la Grande Île après trois ans de travail « satisfaisant ».

« Le Japon est fier de sa technologie avancée et possède une grande capacité d'investir mais il fait face à une société vieillissante. Madagascar est très riche en ressources naturelles et humaines. Sa population est jeune et offre une grande potentialité. Il reste beaucoup à faire pour atteindre une pleine valorisation de cette opportunité mutuelle ». Ce sont là les propos d'Ichiro Ogasawara, ambassadeur du Japon à Madagascar lors d'une conférence de presse organisée à la résidence du Japon Ivandry le lundi 23 décembre dernier.

Propos qui soulignent « une complémentarité de l'économie Malgache et Japonaise ». Ainsi, Ochiro Ogasawara a avancé « la nécessité de créer des emplois à Madagascar ». Ce qui devrait être le produit « d'investissements de la part du Japon à Madagascar » si l'on s'en tient toujours aux dires du diplomate. Le cas d'Ambatovy dont le premier actionnaire - Sumitomo Corporation - est une des plus grandes maisons de commerce et d'investissements japonaises a été cité comme exemple. Outre les investissements, Ochiro Ogasawara a également fait mention des « programmes de formation offerts par le gouvernement japonais aux étudiants malgaches ». « Des opportunités de bourses qui permettent à la jeunesse de la Grande Île de bénéficier des technologies et savoir-faire japonais » renchérit l'ambassadeur. Il conviendrait également de noter que le gouvernement Japonais offre des formations aux hauts fonctionnaires malgaches. Une façon pour le pays du soleil levant de transférer son savoir-faire administratif aux dirigeants malgaches. Ainsi, une trentaine de hauts fonctionnaires malgaches sont chaque année formés grâce à la coopération entre les deux pays.