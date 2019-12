Madagascar: Tourisme - Essor attendu dans le processus d'émergence économique

Après cette cérémonie de remise de diplômes, 24 nouveaux sortants d'INFOTOUR sont désormais opérationnels, dans le secteur du tourisme.

Le tourisme offre d'immenses opportunités qui n'attendent qu'à être exploitées, selon son Ministère de tutelle, qui soutient que les opérateurs de ce secteur d'activité doivent se préparer à une prochaine transformation.

Le secteur du tourisme est source de devises, d'emplois et d'aménagement. C'est ce qu'a soutenu le directeur de la Formation, de la Recherche et de l'Enseignement auprès du Ministère du Tourisme. « Il y a beaucoup de ressources qui n'attendent qu'à être exploitées. Certes, comme dans tout secteur d'activité, il y a des hauts et des bas dans le métier du tourisme. Mais il faut travailler dur pour avoir de bons résultats. Tous s'accordent à dire que le tourisme est l'une des voies les plus rapides pour développer ce pays. De grandes choses seront entreprises dans ce cadre. Les opérateurs doivent s'y préparer, car nous avons beaucoup à faire », a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de remise de diplômes de la promotion Ravintsara, regroupant 24 sortants de l'INFOTOUR (Institut de Formation en Tourisme).

Capital humain. Certes, les richesses et le trésor dont Madagascar dispose pour développer le tourisme, ne sont plus à présenter. Pour le secteur privé, il faut améliorer la capacité d'accueil, le capital humain et les infrastructures, pour la promotion du tourisme. Des propos partagés par les nouveaux sortants de l'INFOTOUR, qui sont désormais opérationnels. « Nous avons acquis beaucoup de connaissances durant notre cursus et sommes actuellement prêts à les mettre en pratique. Développer le tourisme représente un grand défi pour ce pays, et nous allons le relever en apportant nos meilleures contributions. Le tourisme est un grand secteur durable, où il y a de la place pour tous les jeunes qui veulent s'y investir » a affirmé Ny Aina Hiarimalala Rakotoarivony, porte -parole de la promotion Ravintsara, et non moins major des majors de l'année universitaire 2018-2019 de l'INFOTOUR. Pour sa part, Alain Richard Rakotondrabe directeur gérant de l'institut a incité les jeunes diplômés à fonder leurs propres entreprises, et ne pas se limiter à espérer décrocher un emploi en tant que salarié. D'après ses dires, c'est pour le développement du tourisme que cet institut a été fondé en 1997.