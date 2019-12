Madagascar: Classique - La chorale Feo Fanantenana au Tranovato Ambatonakanga

La chorale Feo Fanantenana de l'église Mandrosoa Ilafy présentera « Amboara sy Fihobiana » dimanche, à partir de 16 h 30, au Fjkm Tranovato Ambatonakanga.

Avec la composition de l'ensemble, on assistera certainement à un vrai récital. Les musiciens de Tana String Quartet seront aux instruments pour apporter un volume particulier à chaque morceau. Composé de trois violonistes, Henitsoa Rabarijaona, Iavy Raobelson, Nomena Andrianasy ainsi que de Tahina Randriamanga qui sera au clavier.

Au menu, il y aura des odes pour le pays, des messages d'espoir et de patriotisme. Des cantiques de Noël seront également interprétés. L'ensemble apportera aussi une touche plus classique avec des œuvres de Beethoven, Haendel et Schubert, des maîtres du classique. Les trois ont composé des musiques religieuses. Pour ne citer qu'« Hallelujah » de Beethoven, qui est devenu un hymne international des chants de glorification du Très Haut.

Rien de mieux qu'un concert aux vibrations spirituelles pour compléter l'année 2019 et se tourner en confiance et en grâce vers la nouvelle année qui se profile. La chorale Fjkm Mandrosoa Ilafy n'est plus à présenter dans le milieu des chants religieux dans la capitale. Puissante musicalement, enjôleuse dans les arrangements, une expérience confirmée depuis des décennies de pratique.