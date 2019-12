Togo: Clap de fin ce Samedi !

Après 10 jours de formation, le camp du futur érigé à l'ENI d'Adéta refermera ses portes ce Samedi 28 Décembre 2019. Durant cette dizaine de jours, les apprenants ou les acteurs de la chaine de valeur agricole, plus de mille (1000) jeunes et femmes entrepreneurs agricole, ont eu droit à des formations sur plusieurs modules.

Pour la cérémonie apothéose prévue pour demain Samedi, et à laquelle sont invités les partenaires techniques et financiers, les responsables des institutions de banques et d'institutions financières, assureurs, agrégateurs, promoteurs de grandes surfaces commerciales telles que les supermarchés et foires, marketeurs ainsi que les média partenaires, pour découvrir de nouvelles opportunités d'affaires, il est prévu « des soutenances de business plans » et « des expositions de produits agricoles locaux soigneusement emballés ».

Pour ce rendez-vous, il est indiqué que les trois meilleurs business plans seront primés.

A noter que le camp du futur est l'un des derniers actes du Telefood 2019, opération qui a permis au ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, de mobiliser plusieurs centaines de millions de F cfa pour impacter la vie de jeunes gens et femmes qui s'investissent dans le domaine agricole au Togo, et ainsi, participer à la campagne faim zéro.