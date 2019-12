Sénégal: Mbour / Suite à une série de médiations - Les pêcheurs disent oui au nouveau quai de peche et se confondent en excuses

La série de médiations entamées au lendemain des échauffourées entre Forces de l'ordre et acteurs de la pêche réfutant la construction d'un nouveau quai acquis suite à une requête des acteurs de la pêche a été concluante. Les pêcheurs de Mbour se confondent en excuses et disent oui au projet. Ils ont, en outre, étalé des griefs sur des questions techniques relatives à des garanties pour un lieu sûr où amarrer leurs pirogues. Auparavant, la Police avait déféré au parquet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour 18 personnes interpellées lors des confrontations.

Les responsables des pêcheurs de Mbour, à la suite des violents heurts avec les Forces de l'ordre, le lundi 22 décembre 2019, à propos de leur refus de la construction d'un nouveau quai de pêche, ont présenté hier, jeudi 26 décembre en début de soirée, des excuses à l'Etat du Sénégal. En outre, ils ont accepté le déroulement du projet d'un coût de trois milliards de francs Cfa. Ces derniers se désolent de la tournure prise par les événements et rendent un grand hommage au commissaire Mandjibou Lèye et aux Forces de Police qui auraient pu sévir et non replier stratégiquement pour éviter des bavures. Ils ont lancé un appel au calme et à l'apaisement pour ne pas être en contradiction avec l'Etat mais déplorent le comportement des responsables locaux qui les ont excédés.

Cette déclaration a été faite, hier jeudi, à Mbour devant le président du Conseil départemental, Saliou Samb, après une réunion riche en péripéties. Somme toute, les pêcheurs, avec en tête Badou Ndoye, une notabilité ayant porté les négociations devant les autorités, ont décrié la manière dont le projet est piloté. Ils ont déploré le manque de diplomatie des responsables locaux de la pêche notamment le Comité local de gestion de la pêche artisanale. Selon eux, les membres de cette structure ont voulu user de la force pour leur imposer leur volonté.

En plus, les pêcheurs dégagent en touche l'intoxication véhiculée autour de la prétendue construction d'une usine de fabrique de farine de poisson, en lieu et place d'un quai de pêche. Badou Ndoye et les siens, au nom des jeunes de son quartier en grande partie des pêcheurs, se sont engagés à accepter le projet de construction du nouveau quai de pêche mais aussi à l'accompagner. Leur souhait est de voir l'Etat piloter l'exécution et le déroulement du projet qui leur est utile et rentable.

Saliou Samb, le président du Conseil départemental, maître et un des artisans de la paix des braves, a pris l'engagement devant les pêcheurs d'œuvrer avec les autorités du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime pour une diligence des garanties offertes pour une viabilisation du site d'accueil des pirogues en cale sèche là où on doit construire le nouveau quai.

Ainsi, il a pris la balle au rebond pour dire aux acteurs de la pêche présents tout son engagement à œuvrer avec eux pour la libération des personnes arrêtées à la suite des événements cités plus haut. Des déclarations faites lors de la réunion d'hier ont révélé un malaise plus profond en dessous de cette affaire de quai de pêche. Les frustrations des membres de l'Union nationale des pêcheurs artisans sont à prendre en compte. Ils sont dépités de ne pas être impliqués dans la gestion du quai de pêche de Mbour.