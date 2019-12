Sénégal: Macky Sall à l'installation du comité de pilotage du dialogue national - «Il s'agira non de débats crypto-personnels, mais de dialogue ouvert et sincère»

Les échanges qui seront faits dans le cadre du dialogue national seront sincères et dénudés de tout intérêt personnel. L'avis est du chef de l'Etat, Macky Sall, qui a présidé hier, jeudi 26 décembre, l'installation du comité de pilotage du dialogue national.

Le président de la République Macky Sall, en installant hier, jeudi 26 décembre, le président du Comité du dialogue national Famara Ibrahima Sagna et son équipe, a estimé que la diversité et la divergence des points de vue est tout à fait convenable et participe même à la vitalité démocratique. Il a tenu toutefois à préciser que ce qui unit les Sénégalais est plus essentiel que les divergences. Son souhait soutient-il, est que « ces échanges se tiennent dans l'esprit constructif et participatif en toute liberté et toute responsabilité ».

Pour le président Macky Sall, il ne s'agira « non de débats crypto-personnels, mais de dialogue ouvert et sincère sur des questions d'intérêt national. Il est de tradition de concerter sur des questions d'intérêt commun ».

Le chef de l'Etat ajoutera par ailleurs que le dialogue national dont le comité a été installé hier, jeudi, traduit « l'attachement commun au vivre ensemble qui donne sens à la nation ». Il juge en outre que l'état si troublé du monde, jusque dans le voisinage immédiat du pays, montre que le défi est grand. Selon le président de la République Macky Sall, le Comité de pilotage du dialogue social a pour mission de « conduire selon une méthode consultative, participative le dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toutes autres propositions retenues sur les questions soumises à son examen ».

Pour ce faire, a-t-il dit, cinq commissions avaient été initialement retenues. Il s'agit de la commission politique, économie et sociale, ressources naturelles, environnement et cadre de vie et de la commission paix et sécurité. Dans le souci de renforcer le caractère exhaustif et inclusif du dialogue national, trois autres commissions ont étés ajoutées, comme le signale le président Macky Sall. Elles concernent la transparence et la lutte contre la corruption, la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques et enfin la commission de synthèse.

Le chef de l'Etat a dit par ailleurs qu'il espère que l'engagement du président Famara Ibrahima Sagna aidera le comité dans sa mission qui n'est autre que toutes les forces vives du pays conversent autour de consensus forts sur la voie d'un développement économique et social durable pour un Sénégal prospère uni et stable. Mieux, il a exprimé toute sa confiance au comité dont la richesse de sa diversité permettra, pense-t-il, d'avoir un cadre novateur qui facilite et catalyse les échanges qui rythment la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. Le président de la République reste aussi convaincu que le leadership du président du Comité de pilotage du dialogue national, permettra de mener à bien les échanges dans le temps imparti au comité qui est de trois mois. Le président Macky Sall a en outre dit qu'il sera à l'écoute de toutes les recommandations qui sortiront des échanges. Exercice à laquelle il invite pour autant son gouvernement.

INSTALLATION DU COMITE DE PILOTAGE DU DIALOGUE NATIONAL : Famara Ibrahima Sagna invite son équipe à l'humilité, au respect et au sens de l'écoute

« Pour pouvoir répondre à votre attente, vous les acteurs de la vie politique et sociale, j'appelle tous les membres du comité de pilotage, tous les citoyens de bonne volonté patriotique, à conjuguer les efforts pour la réussite des projets et des idéaux », a dit le président du Comité de pilotage du dialogue national Famara Ibrahima Sagna, dans son allocution hier, jeudi 26 décembre, lors de l'installation du comité de pilotage. Il a par ailleurs invité les acteurs à se doter de valeurs telles que « l'écoute attentive, l'humilité, la sincérité, le respect, le sentiment de la responsabilité et la confiance du génie du peuple ». Pour Famara Ibrahima Sagna, le dialogue dont il est question « n'est pas une querelle, au cours de laquelle des personnes cherchent et dévoilent ce qui sépare, divise et oppose». Mieux, ajoutera-t-il, « le dialogue n'est pas l'énoncé des démonstrations et d'avis divergents par volonté de concurrence et d'émulation crypto-personnelle. Ce n'est pas, non plus, des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes ». Selon Famara Ibrahima Sagna, le dialogue voulu doit être en vérité celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent et se reconnaissent.

PARTICIPATION AU DIALOGUE NATIONAL : L'opposition liste ses projets

Les partis de l'opposition qui participent au dialogue national ont sorti une déclaration au terme de l'installation du comité de pilotage. Dans la note remise à la presse au terme de la cérémonie, les concernés signalent qu'il ne s'agira pas pour eux de parler de tout et de rien. Le but de leur participation n'est, soutiennent-ils, ni pour le pouvoir, ni de déléguer la définition de la politique nationale, ni pour l'opposition de se poser en conseiller ou consultant du pouvoir. Au sein des différentes commissions, déclarent-ils, les représentants porteront la voix du peuple. Mieux, ils soutiennent dans la note qu'il est souhaitable de faire respecter le droit à la manifestation et d'éviter l'usage de la force. L'opposition soutient aussi attendre la libération de Guy Marius Sagna et des autres manifestations qui sont actuellement en détention. Une plaidoirie sera aussi faite pour demander au chef de l'Etat de revoir la hausse du prix de l'électricité.